PRF recupera moto e carro clonados na BR 101 no Norte do ES

Na primeira ação, em Sooretama, uma equipe da PRF encontrou uma Honda CG 160 em frente a uma oficina mecânica, às margens da rodovia, com sinais de adulteração no número do motor e no de identificação veicular, o que impossibilitava a identificação do veículo original. O dono do estabelecimento disse aos agentes que a moto foi deixada por um cliente para manutenção, que não foi localizado. >