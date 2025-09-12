PRF recupera duas motos clonadas em menos de sete horas na BR 101 no ES
Duas motos clonadas foram recuperadas em menos de sete horas na BR 101, entre a noite de quinta-feira (11) e a madrugada de sexta-feira (12). As apreensões, realizadas pela Polícia Rodoviária Federal, aconteceram às 18h10, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, e à 1h em Fundão, na Região Metropolitana da Grande Vitória.
A corporação informou ter feito a primeira abordagem após o piloto seguir pelo canteiro entre a pista central e a lateral. O motociclista estava em uma Honda com placa do município de Tombos, em Minas Gerais. Durante a vistoria, os agentes identificaram sinais de adulteração e regravação, configurando possível clonagem. O homem informou ter comprado o veículo há 11 dias, mas não apresentou comprovante de transferência.
Horas depois, no km 230 de Fundão, outra motocicleta foi recuperada pela PRF. O veículo, uma Honda/CG 160 Titan, era conduzido por um jovem de 25 anos. Na fiscalização, os agentes verificaram adulterações nos elementos de identificação veicular e confirmaram que a motocicleta original, de mesma marca, modelo e cor, havia sido furtada na Serra no dia 9 de março de 2025. As ocorrências foram encaminhadas às Delegacias Regionais de Polícia Civil da região.