PRF prende motorista com mandado de prisão em aberto na Serra

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem que possuía mandado em aberto. A ação aconteceu durante uma fiscalização realizada no km 244 da BR-101, na Serra, na tarde de quarta-feira (20).

A abordagem ocorreu por volta das 15h, quando uma equipe parou um caminhão Scania/G 420 A4X2. Ao conferir a documentação do motorista, foi identificado no Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP) que ele era alvo de um mandado decorrente de condenação ainda sem decisão definitiva. Diante da situação, o condutor, que não teve o nome divulgado, foi preso e encaminhado à Polícia Judiciária da região, onde serão adotadas as medidas legais necessárias.