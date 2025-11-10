PRF flagra menino de 14 anos dirigindo Kadett com 7 familiares na BR 101

Policiais faziam abordagem de rotina quando se depararam com o adolescente ao volante Crédito: Polícia Rodoviária Federal

Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) encontrou um adolescente de 14 anos conduzindo um veículo, um Chevrolet Kadett, com outras sete pessoas na divisa entre o Espírito Santo e o Rio de Janeiro. O flagrante ocorreu na tarde da última sexta-feira (7), no km 461 da BR 101.



Os policiais descobriram o caso durante uma abordagem de rotina. No carro, estavam cinco menores de idade: gêmeas de 3 anos, um menino de 7, outro de 11 e o adolescente que dirigia. O pai, a mãe e a avó dos jovens também estavam no automóvel.

O veículo, além de ser conduzido por uma pessoa sem habilitação e idade mínima para obter Permissão para Dirigir (PPD), transportava mais passageiros que a capacidade máxima. A equipe da PRF encaminhou o caso ao Conselho Tutelar e às autoridades competentes para as providências legais.