PRF apreende carga de material médico-hospitalar avaliada em R$ 300 mil na BR-101

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu uma carga de material médico-hospitalar sem nota fiscal, durante uma fiscalização no Km 414 da BR 101, trecho do município de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo. A carga tem um valor estimado de R$ 300 mil, e estavam dentro de quatro caixas plásticas, transportadas em um Hyundai HB20S. O caso ocorreu na noite dessa sexta-feira (5).

O condutor se identificou como representante de uma empresa do setor, mas não apresentou a documentação exigida para o transporte da carga. Diante disso, a ocorrência foi encaminhada à Receita Estadual, que realizou a apreensão dos materiais e adotou as providências legais cabíveis. A PRF destacou que o transporte de mercadorias sem nota fiscal se caracteriza como infração à legislação tributária e pode estar associado a práticas ilícitas como sonegação fiscal e comércio irregular de produtos.