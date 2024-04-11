Preso suspeito de chefiar tráfico de drogas de Jardim Carapina na Serra

Um suspeito identificado como Rafael Moraes Queirós, de 29 anos, foi preso junto com um comparsa na noite de quarta-feira (10), em Jardim Carapina, na Serra
. Biel, como Rafael era conhecido, é apontado pela Polícia Militar
como chefe do tráfico de drogas do bairro. Ele foi localizado após denúncias de que homens estariam andando armados na região.
Conforme apuração do repórter Daniel Marçal, da TV Gazeta, os policiais chegaram ao bairro e os suspeitos correram. Rafael e outro comparsa entraram em um prédio e chegaram a fazer barricadas para impedir a entrada dos agentes, mas acabaram presos. Também foram apreendidas duas armas, drogas, celulares, munições e carregadores.
"Um indivíduo de alta periculosidade, responsável por comandar diversos ataques que acontecem na região, inclusive comandar tentativas de ataques a forças de segurança pública no bairro. A prisão dele desarticula de forma muito forte a organização criminosa que tenta se instalar em Jardim Carapina", ponderou o tenente Morandi, da Polícia Militar, em entrevista à TV Gazeta. O nome do outro preso não foi divulgado.