Preso suspeito de chefiar tráfico de drogas de Jardim Carapina na Serra

Conforme apuração do repórter Daniel Marçal, da TV Gazeta , os policiais chegaram ao bairro e os suspeitos correram. Rafael e outro comparsa entraram em um prédio e chegaram a fazer barricadas para impedir a entrada dos agentes, mas acabaram presos. Também foram apreendidas duas armas, drogas, celulares, munições e carregadores.

"Um indivíduo de alta periculosidade, responsável por comandar diversos ataques que acontecem na região, inclusive comandar tentativas de ataques a forças de segurança pública no bairro. A prisão dele desarticula de forma muito forte a organização criminosa que tenta se instalar em Jardim Carapina", ponderou o tenente Morandi, da Polícia Militar, em entrevista à TV Gazeta. O nome do outro preso não foi divulgado.