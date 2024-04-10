'Coloral', um dos criminosos mais procurados de Cariacica, é preso em Guarapari

Gilberto Borges da Fonseca, vulgo "Coloral" Crédito: Reprodução

Foi preso um dos criminosos mais procurados de Cariacica, identificado como Gilberto Borges da Fonseca, vulgo "Coloral", de 39 anos. O homem acabou detido em Guarapari, durante uma ação das polícias Civil e Rodoviária Federal (PRF). Com ele, policiais encontraram 5 mil pinos de cocaína, além de insumos destinados à preparação da droga. Os itens, somados, estão avaliados em R$ 90 mil.

O delegado Gabriel Monteiro, chefe do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), explicou que "Coloral" era ligado ao Primeiro Comando de Vitória (PCV), e figurava como uma importante liderança no tráfico de drogas dos bairros Castelo Branco e Porto Belo. Contra ele, também havia dois mandados de prisão em aberto por homicídio.

A prisão do homem ocorreu no dia 1º de abril, mas foi divulgada pela corporação apenas nesta terça-feira (09). Outros dois homens foram detidos durante a ação policial: o filho de Gilberto Borges, que não teve a identidade revelada, e um comparsa, também sem identificação.

Investigações

Segundo a Polícia Civil, só foi possível chegar ao criminoso após uma denúncia de que estaria escondido no bairro Village do Sol, em Guarapari. Para tentar despistar a corporação, Gilberto morava na região, mas transitava entre os municípios para distribuir a droga. Pelo menos dois diferentes veículos eram utilizados pelo suspeito.

"No momento da prisão, ele sacou o celular e quebrou – era certamente utilizado para o crime. Apresentou uma CNH (Carteira Nacional de Habilitação) falsa, com nome falso " Gabriel Monteiro - Delegado

Durante a ação, "Coloral" ainda apontou o local onde era feita a preparação e o armazenamento da droga. No imóvel, a Polícia Civil encontrou o comparsa do homem, junto com o material apreendido. Além de pinos de cocaína, muitos insumos foram identificados, como antigripais e antibióticos.

Prisão de 'Coloral": Comparsa ajudou polícia a localizar tonéis com droga em Guarapari Crédito: Reprodução

"Quando adentramos essa residência, nos deparamos com outro indivíduo, enrolando todo esse material. Indagado, ele informou que haveria mais drogas enterradas. Fizemos a varredura e achamos tonéis", apontou o delegado.

"Havia antibióticos, antigripais... O que demonstra a impureza e o perigo que [o consumo dessa droga] representa para a sociedade" Gabriel Monteiro - Delegado

Na Justiça

O filho de Gilberto e o comparsa foram presos em flagrante por tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas. Já "Coloral" ainda vai responder por falsificação de documento público e uso de documento público falsificado.

Prisão de 'Coloral": materiais apreendidos durante ação policial Crédito: Reprodução