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Liderança do tráfico

'Coloral', um dos criminosos mais procurados de Cariacica, é preso em Guarapari

Com ele, policiais encontraram 5 mil pinos de cocaína, além de insumos destinados à preparação do entorpecente; somados, itens estão avaliados em R$ 90 mil
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 abr 2024 às 21:30

Publicado em 09 de Abril de 2024 às 21:30

Gilberto Borges da Fonseca, vulgo
Gilberto Borges da Fonseca, vulgo "Coloral" Crédito: Reprodução
Foi preso um dos criminosos mais procurados de Cariacica, identificado como Gilberto Borges da Fonseca, vulgo "Coloral", de 39 anos. O homem acabou detido em Guarapari, durante uma ação das polícias Civil e Rodoviária Federal (PRF). Com ele, policiais encontraram 5 mil pinos de cocaína, além de insumos destinados à preparação da droga. Os itens, somados, estão avaliados em R$ 90 mil. 
O delegado Gabriel Monteiro, chefe do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), explicou que "Coloral" era ligado ao Primeiro Comando de Vitória (PCV), e figurava como uma importante liderança no tráfico de drogas dos bairros Castelo Branco e Porto Belo. Contra ele, também havia dois mandados de prisão em aberto por homicídio.
A prisão do homem ocorreu no dia 1º de abril, mas foi divulgada pela corporação apenas nesta terça-feira (09). Outros dois homens foram detidos durante a ação policial: o filho de Gilberto Borges, que não teve a identidade revelada, e um comparsa, também sem identificação. 

Investigações

Segundo a Polícia Civil, só foi possível chegar ao criminoso após uma denúncia de que estaria escondido no bairro Village do Sol, em Guarapari. Para tentar despistar a corporação, Gilberto morava na região, mas transitava entre os municípios para distribuir a droga. Pelo menos dois diferentes veículos eram utilizados pelo suspeito.
"No momento da prisão, ele sacou o celular e quebrou – era certamente utilizado para o crime. Apresentou uma CNH (Carteira Nacional de Habilitação) falsa, com nome falso "
Gabriel Monteiro - Delegado
Durante a ação, "Coloral" ainda apontou o local onde era feita a preparação e o armazenamento da droga. No imóvel, a Polícia Civil encontrou o comparsa do homem, junto com o material apreendido. Além de pinos de cocaína, muitos insumos foram identificados, como antigripais e antibióticos. 
Prisão de 'Coloral
Prisão de 'Coloral": Comparsa ajudou polícia a localizar tonéis com droga em Guarapari Crédito: Reprodução
"Quando adentramos essa residência, nos deparamos com outro indivíduo, enrolando todo esse material. Indagado, ele informou que haveria mais drogas enterradas. Fizemos a varredura e achamos tonéis", apontou o delegado. 
"Havia antibióticos, antigripais... O que demonstra a impureza e o perigo que [o consumo dessa droga] representa para a sociedade"
Gabriel Monteiro - Delegado

Na Justiça

O filho de Gilberto e o comparsa foram presos em flagrante por tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas. Já "Coloral" ainda vai responder por falsificação de documento público e uso de documento público falsificado. 
Prisão de 'Coloral
Prisão de 'Coloral": materiais apreendidos durante ação policial Crédito: Reprodução
A Gazeta tenta localizar a defesa do investigado. O espaço segue aberto para a parte.

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