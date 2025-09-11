Prefeitura vai desapropriar área para construir estrada em Cachoeiro

Rota da nova rodovia que ligará Paraíso ao bairro Crédito: Divulgação/ Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, vai desapropriar uma área para construir uma estrada entre os bairros Paraíso e Monte Belo. A administração municipal divulgou nesta quinta-feira (11) que a nova via terá cerca de 2 km e tem como objetivo reduzir o trânsito nas principais avenidas e facilitar o acesso a regiões estratégicas.

O prefeito Theodorico Ferraço autorizou a elaboração do projeto e informou que o município está em tratativas para realizar uma desapropriação amigável de uma pequena área de terreno necessária para a execução da obra. “Estamos trabalhando para que esse projeto saia do papel quanto antes, sempre buscando o diálogo e a transparência com os proprietários e moradores da região”, disse.