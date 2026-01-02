Prefeitura investiga lançamento de esgoto em rio de Itaguaçu
A Prefeitura de Itaguaçu, na Região Noroeste do Espírito Santo, está investigando um possível derramamento de esgoto no Rio Santa Joana, no município, após relatos de peixes mortos. O secretário de Meio Ambiente da cidade, João Luiz Beccalli, esteve no local com um engenheiro ambiental na quinta-feira (1º) e constatou água escurecida e presença de dejetos. A suspeita é que uma estação de tratamento de esgoto antiga não tenha suportado a demanda e acabou lançando material no curso d'água.
O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) foi notificado e acompanha a apuração da prefeitura. Segundo o secretário, a estação atual atende cerca de 80% da população e não comporta mais o volume recebido. Ele acrescentou que há um projeto para a construção de uma nova estação, com investimento estimado em R$ 7 milhões.
Sobre o abastecimento, Beccalli informou que não há falta de água no momento, mas alertou que, sem chuvas nos próximos 15 a 20 dias, poderá haver racionamento, por isso, a orientação é que a população economize água.