Prefeitura investiga lançamento de esgoto em rio de Itaguaçu

Publicado em 02/01/2026 às 16h32
A suspeita é que a estação de tratamento antiga não tenha suportado a demanda; SAAE foi notificado e acompanha o caso
Peixes apareceram mortos no rio Crédito: Leitor A Gazeta

A Prefeitura de Itaguaçu, na Região Noroeste do Espírito Santo, está investigando um possível derramamento de esgoto no Rio Santa Joana, no município, após relatos de peixes mortos. O secretário de Meio Ambiente da cidade, João Luiz Beccalli, esteve no local com um engenheiro ambiental na quinta-feira (1º) e constatou água escurecida e presença de dejetos. A suspeita é que uma estação de tratamento de esgoto antiga não tenha suportado a demanda e acabou lançando material no curso d'água.

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) foi notificado e acompanha a apuração da prefeitura. Segundo o secretário, a estação atual atende cerca de 80% da população e não comporta mais o volume recebido. Ele acrescentou que há um projeto para a construção de uma nova estação, com investimento estimado em R$ 7 milhões.

Sobre o abastecimento, Beccalli informou que não há falta de água no momento, mas alertou que, sem chuvas nos próximos 15 a 20 dias, poderá haver racionamento, por isso, a orientação é que a população economize água.

Acidente envolvendo cinco carros deixa pai e filho feridos em Guriri

Publicado em 02/01/2026 às 19h14
Polícia Militar (PM) é acionada porque um homem foi atingido na cabeça com uma madeira, em Guriri
A motorista foi encaminha à Delegacia Regional de São Mateus Crédito: Polícia Militar

Um acidente envolvendo cinco veículos deixou pai e filho feridos na noite de quinta-feira (1º) na Rua Mucuri, no balneário de Guriri, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Militar, a batida começou quando um Cronos e um Kicks colidiram de frente na via que tem mão dupla.

Com o impacto, o Cronos perdeu o controle, bateu em um Compass e ainda atingiu dois carros que estavam estacionados, um Ka e um Sentra. O motorista do Kicks sofreu ferimentos leves, enquanto o filho dele foi socorrido e levado para o Hospital Roberto Silvares. O nome e a idade das vítimas não foram divulgados.

Os condutores fizeram o teste do bafômetro, e apenas a motorista do Cronos teve resultado positivo. A Polícia Civil informou que a mulher foi conduzida à Delegacia Regional de São Mateus, foi autuada em flagrante por embriaguez ao volante e liberada para responder em liberdade após pagar fiança. A identidade dela não foi revelado pelas autoridades.

Após temporal, 4.627 imóveis ficaram sem luz em Cachoeiro de Itapemirim

Publicado em 02/01/2026 às 17h45
Queda de árvore danificou rede elétrica no bairro Amarelo
Queda de árvore danificou rede elétrica no bairro Amarelo Crédito: Matheus Passos

O temporal com fortes ventos na noite de quinta-feira (1°) em Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Espírito Santo, provocou a queda de árvores e objetos sobre a rede elétrica. Diversos bairros ficaram sem energia por quase 20 horas. Até as 16 horas desta sexta-feira (2), a prefeitura afirmava que 4.627 imóveis estavam sem energia. Mas, segundo a concessionária EDP, o serviço já foi normalizado para 91% dos clientes.

Foram afetados moradores de bairros como Aquidaban e Amarelo, na sede, e do distrito de Itaoca, no interior, conforme reportagem da TV Gazeta Sul. 

Por meio de nota, a EDP disse que, em situações com grande volume de ocorrências como essa, prioriza atendimentos a hospitais, postos de saúde, escolas, creches e serviços essenciais. A empresa informou que ampliou em cinco vezes o número de equipes em campo e segue mobilizada para o atendimento às ocorrências.

A EDP firmou ainda que em alguns casos, os trabalhos são realizados em parceria com órgãos municipais, como a Defesa Civil, e que o tempo de reparo das ocorrências varia de acordo com a dimensão dos danos.

Esta matéria teve título e texto atualizados após a EDP informar que o abastecimento de energia foi restabelecido para 91% dos imóveis.

Homem morre após mergulho na praia de Barra do Sahy, em Aracruz

Publicado em 02/01/2026 às 16h24
Rabecão da Polícia Científica de Linhares
Polícia Científica / SML de Linhares / Rabecão Crédito: Douglas Abreu

Um homem identificado como Lucas Nunes Cândido, de 29 anos, morreu após sofrer um traumatismo cranioencefálico durante um mergulho na praia da Barra do Sahy, em Aracruz, na Região Norte do Espírito Santo, na quinta-feira (1º).

Segundo informações passadas pela prefeitura, guarda-vidas retiraram a vítima do mar e iniciaram imediatamente as manobras de resgate até a chegada do Samu/192 (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). A equipe realizou os procedimentos de primeiros socorros e reanimação por cerca de 50 minutos, mas a vítima não resistiu e morreu no local.

Polícia Civil informou que o corpo foi levado para o Hospital São Camilo e depois encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML) em Linhares.

Batida entre três carros deixa quatro feridos na BR 101 em Anchieta

Publicado em 02/01/2026 às 15h55
AAnchieta
Acidente foi registrado em Anchieta Crédito: Redes sociais

Uma batida envolvendo três veículos de passeio deixou quatro pessoas feridas na tarde desta sexta-feira (2), no km 370 da BR 101, em Anchieta, no Litoral Sul do Espírito Santo. As vítimas sofreram ferimentos de gravidade média, segundo o Centro de Controle Operacional da Ecovias Capixaba, concessionária que administra a rodovia.

As causas da batida não foram informadas. O acidente foi registrado às 12h41. Além de veículo de inspeção, guincho e ambulância, a empresa acionou a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A pista precisou ser interditada no sentido sul da rodovia e o fluxo de veículos foi totalmente liberado por volta das 14h35. A PRF foi procurada pela reportagem, que não conseguiu contato.

Carro cai em barranco em Colatina e motorista é preso com sinais de embriaguez

Publicado em 02/01/2026 às 14h01
Condutor dirigia na contramão, recusou o teste do bafômetro e foi encaminhado ao sistema prisional
Além do motorista, carro que caiu no barranco levava também uma passageira Crédito: Leitor A Gazeta

Um motorista, de 54 anos, com sinais de embriaguez e sem habilitação, foi preso após se envolver em um acidente de trânsito na tarde desta quinta-feira (1º), no bairro Vicente Soela, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o homem dirigia na contramão pela Avenida Camilo Custódio do Nascimento quando o carro perdeu força, desceu de ré uma ladeira, saiu da pista e caiu em um barranco.

O condutor e uma passageira foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros. Ele foi socorrido e levado ao Hospital Silvio Avidos. Já a mulher recusou atendimento médico. O motorista admitiu ter ingerido bebida alcoólica horas antes, mas se recusou a fazer o teste do bafômetro, sendo realizado então o Exame de Constatação de Alteração da Capacidade Psicomotora.

A Polícia Civil informou que o homem foi autuado em flagrante por embriaguez ao volante e por dirigir sem habilitação. Como não pagou a fiança, ele foi encaminhado ao sistema prisional.

Vaca solta em rodovia provoca acidente com motociclista em Alto Rio Novo

Publicado em 02/01/2026 às 13h58

Uma vaca solta na pista provocou um acidente na madrugada de quinta-feira (1º) na ES 164, em Alto Rio Novo, Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, um motociclista ficou ferido ao atingir o animal. A vítima foi levada ao Hospital Silvio Avidos, em Colatina.

A vaca foi retirada do asfalto por populares e levada para o acostamento. O animal não possuía marcação que identificasse o proprietário, segundo a PM.

Vigilante atira na própria perna ao manusear arma em Cariacica

Publicado em 02/01/2026 às 13h25

Um vigilante de supermercado, de 38 anos, disparou acidentalmente contra a própria perna enquanto manuseava uma arma na manhã de quinta-feira (1º), no bairro São Francisco, em Cariacica. O homem não tinha autorização para portar arma durante o exercício da função.

Segundo a Polícia Militar, o supervisor da empresa de vigilância informou que, naquele posto de serviço, o funcionário não utiliza armamento fornecido pela empresa, mas os PMs localizaram uma pistola, calibre 9 mm, com dois carregadores dentro de uma mochila da vítima.

A arma é de uso particular e está registrada em nome do vigilante na categoria CAC (Colecionador, Atirador Desportivo e Caçado) — o que não autoriza o porte durante atividades de vigilância patrimonial. A vítima foi levada a um hospital em Vitória e autuada por porte ilegal de arma de fogo. Segundo a Polícia Civil, o vigilante será encaminhado ao presídio após receber alta médica. O nome dele não foi divulgado. 

Homem esfaqueia a irmã e o cunhado durante briga familiar na Serra

Publicado em 02/01/2026 às 13h06

Uma briga familiar terminou com duas feridas em José de Anchieta III, na Serra, na noite de quinta-feira (1º). Uma mulher que foi esfaqueada próximo ao tórax e que teve o nariz quebrado afirmou à Polícia Militar que o agressor é o próprio irmão.

Ela contou que a família consumia bebidas alcoólicas em uma cabana desde cedo e o que o irmão quis ir embora, mas a esposa dele se recusou a ir — momento em que ele se revoltou e começou a ameaçá-la de morte. A irmã do agressor interveio para proteger a cunhada, e acabou agredida no rosto e golpeada com faca. O marido da vítima tentou ajudar a esposa e foi esfaqueado no abdômen e nas nádegas. O agressor fugiu em seguida.

Polícia Civil informou que a ocorrência foi atendida pela equipe de plantão do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP) e registrada como lesão corporal. No entanto, para que o caso seja investigado, é necessário que alguma das vítimas represente contra o agressor.

Menina de 16 anos é arrastada por correnteza de rio no ES e desaparece

Publicado em 02/01/2026 às 12h45

Uma adolescente de 16 anos desapareceu após ser arrastada pela correnteza do Rio Itabapoana, na localidade de Santa Paz, em Mimoso do Sul, Sul do Espírito Santo, na tarde de quinta-feira (1°). Equipes do Corpo de Bombeiros capixaba e do Rio de Janeiro fizeram buscas, sem sucesso — já que a região fica na divisa entre os Estados.

Familiares contaram à Polícia Militar que Anna Beatriz Oliveira Pereira Santos estava na água brincando com uma amiga quando, rapidamente, foi levada para uma parte mais profunda do rio e afundou.

Loja de brinquedos é arrombada na Praia do Canto, em Vitória

Publicado em 02/01/2026 às 12h32

Uma loja de brinquedos na Praia do Canto, em Vitória, foi arrombada e furtada na madrugada desta sexta-feira (2). Segundo a Polícia Militar, três criminosos participaram da ação. Dois deles foram presos: um homem de 46 anos e uma mulher, de 53.

A dona da loja informou que os ladrões levaram brinquedos, dinheiro do caixa e um aparelho celular da empresa, mas não soube precisar a quantidade de produtos furtados. A PM iniciou buscas pela região e encontrou um dos envolvidos, que carregava dois brinquedos semelhantes aos furtados da loja. Em seguida, uma mulher também foi abordada enquanto transportava uma sacola grande, na qual estavam outros dois brinquedos.

Os detidos foram encaminhados à Delegacia Regional de Vitória, autuados em flagrante por furto qualificado e encaminhados ao sistema prisional. Os nomes não foram divulgados. 

Mulher mata companheiro com golpe de faca em Piúma, no Sul do ES

Publicado em 02/01/2026 às 12h24

Uma mulher de 59 anos foi presa em flagrante suspeita de matar o companheiro com golpes de faca no bairro Piuminas, em Piúma, no Litoral Sul do Espírito Santo, na tarde desta quinta-feira (1º). Segundo a Polícia Militar, a mulher se apresentou e confessou o crime, alegando que o relacionamento de dois anos era marcado, nos últimos tempos, por constantes desentendimentos, ofensas e agressões físicas.

Ela disse ainda que o companheiro começou uma discussão e passou a agredi-la com tapas no rosto e empurrões, momento em que pegou uma faca de cozinha e reagiu. O homem morreu na hora.

A mulher foi levada à Delegacia Regional de Anchieta, autuada em flagrante por homicídio e encaminhada ao sistema prisional. Nomes não foram divulgados.

Teto de galpão é arrancado durante temporal em Castelo, no ES

Atualizado em 02/01/2026 às 14h47
Telhado de igreja é arrancada e atinge casa em Castelo
Teto de galpão é arrancado durante temporal e estrutura atinge casa Crédito: Corpo de Bombeiros

O telhado de um galpão foi arrancado pela força dos ventos durante o temporal que atingiu a cidade de Castelo, no Sul do Espírito Santo, na quinta-feira (1º). A estrutura acabou atingindo uma casa vizinha, deixando uma família desalojada, na localidade de Braço do Sul. 

A Defesa Civil Municipal informou que a família que teve o imóvel atingido é composta por cinco pessoas e está acolhida em casa de parentes. "O retorno ao imóvel dependerá dos reparos necessários da estrutura", explicou.

Segundo o Corpo de Bombeiros, as rajadas de ventos também derrubaram diversas árvores na região. Apesar dos transtornos, não houve registro de pessoas feridas.

CORREÇÃO | A nota anterior errou ao informar que o telhado arrancado era de uma igreja. A Defesa Civil confirmou que a estrutura cobria um galpão da comunidade. O título e o texto foram corrigidos. 

Motorista sem carteira se envolve em acidente com morte em São Gabriel

Publicado em 02/01/2026 às 10h50
Motorista perdeu o controle ao tentar desviar de um cachorro; três crianças e a mãe ficaram feridas
Veículo ficou destruído após a colisão fatal Crédito: Leitor A Gazeta

Um homem que estava no banco do carona de um carro morreu após o veículo atingir uma árvore em São Gabriel da Palha, Noroeste do Espírito Santo, na tarde de quinta-feira (1º). O acidente aconteceu na região de Córrego da Lapa, e o motorista, de 40 anos, contou à Polícia Militar que perdeu o controle da direção ao tentar desviar de um cachorro que havia atravessado a pista. 

No carro também estavam três crianças e a mãe delas, que ficaram feridas e foram levadas ao Hospital São Gabriel. A PM constatou que o condutor do veículo não era habilitado para dirigir. Como ele também se feriu, foi levado pelo Samu/192 (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para Colatina sob escolta policial. O corpo da vítima foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML).

Os nomes da vítima que morreu e do condutor do carro não foram divulgados. A Polícia Civil informou que a ocorrência foi registrada na Delegacia Regional de Nova Venécia. O motorista foi autuado em flagrante por homicídio culposo na direção de veículo automotor. Como não pagou a fiança estabelecida, ele será encaminhado ao sistema prisional assim que receber alta médica.

Calorão no ES: cidade capixaba entre as mais quentes do Brasil (de novo)

Publicado em 02/01/2026 às 10h19

O município de Alegre, no Sul do Espírito Santo, voltou a figurar entre as cidades mais quentes do Brasil no primeiro dia de 2026. Levantamento divulgado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mostra que os termômetros marcaram 38,7 °C, colocando a cidade capixaba na quinta posição do ranking nacional.

A maior temperatura registrada no país em 1º de janeiro ocorreu no município de Cambuci, no interior do Rio de Janeiro, onde os termômetros chegaram a 39,8 °C. Ainda segundo o Inmet, o Espírito Santo teve mais uma cidade entre os destaques de calor:  Presidente Kennedy, no Litoral Sul capixaba, alcançou a temperatura de 37,8 °C, ficando em 11º lugar entre todas as cidades brasileiras.

  1. Cambuci (RJ): 39,8 ºC
  2. Macaé (RJ): 39,7 ºC
  3. Coronel Pacheco (MG) e Muriaé (MG): 39 ºC
  4. Duque De Caxias - Xerém (RJ): 38,8 ºC
  5. Alegre (ES): 38,7 ºC

ES segue sob alertas de chuvas intensas e de tempestades

Publicado em 02/01/2026 às 09h49
lertas do Inmet apontam risco de chuvas fortes
Cidades capixabas estão sob alertas de tempestades e de chuvas intensas Crédito: Inmet

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém dois alertas de chuvas intensas e de tempestades para o Espírito Santo nesta sexta-feira (2). O de cor laranja — nível intermediário na classificação de risco — vale para 55 cidades capixabas e indica precipitações volumosas que podem chegar aos 100 milímetros por dia. As rajadas de ventos podem alcançar 100 km/h e há possibilidade de queda de granizo.

O alerta de cor amarela — o mais baixo na escala de risco, mas que também exige atenção — vale para todo o Estado e sinaliza chuvas intensas de até 50 milímetros em 24 horas e rajadas de ventos que podem chegar a 60 km/h.

CIDADES SOB ALERTA LARANJA

  1. Afonso Cláudio
  2. Alegre
  3. Alfredo Chaves
  4. Alto Rio Novo
  5. Anchieta
  6. Apiacá
  7. Aracruz
  8. Atílio Vivácqua
  9. Baixo Guandu
  10. Bom Jesus do Norte
  11. Brejetuba
  12. Cachoeiro de Itapemirim
  13. Cariacica
  14. Castelo
  15. Colatina
  16. Conceição do Castelo
  17. Divino de São Lourenço
  18. Domingos Martins
  19. Dores do Rio Preto
  20. Fundão
  21. Guaçuí
  22. Guarapari
  23. Ibatiba
  24. Ibiraçu
  25. Ibitirama
  26. Iconha
  27. Irupi
  28. Itaguaçu
  29. Itapemirim
  30. Itarana
  31. Iúna
  32. Jerônimo Monteiro
  33. João Neiva
  34. Laranja da Terra
  35. Mantenópolis
  36. Marataízes
  37. Marechal Floriano
  38. Mimoso do Sul
  39. Muniz Freire
  40. Muqui
  41. Pancas
  42. Piúma
  43. Presidente Kennedy
  44. Rio Novo do Sul
  45. Santa Leopoldina
  46. Santa Maria de Jetibá
  47. Santa Teresa
  48. São José do Calçado
  49. São Roque do Canaã
  50. Serra
  51. Vargem Alta
  52. Venda Nova do Imigrante
  53. Viana
  54. Vila Velha
  55. Vitória

Seis pessoas ficam feridas em acidente com três carros na Serra

Publicado em 01/01/2026 às 20h04
Acidente envolvendo três veículos deixa seis feridos na Serra
Acidente envolvendo três veículos deixa seis feridos na Serra Crédito: Leitor A Gazeta

Seis pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo três veículos na Avenida Lagoa Juara, no bairro Costa Dourada, na Serra, na tarde desta quinta-feira (1º). A via chegou a ficar interditada durante o resgate das vítimas, que foram socorridas pelo Samu/192 (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Entre os feridos está uma adolescente de 12 anos. Todos foram encaminhados ao Hospital Estadual Jayme Santos Neves, no mesmo município. A Polícia Militar foi procurada pela reportagem, mas ainda não havia informações sobre a dinâmica do acidente. 

Tempestade com raios e forte chuva atingem Cachoeiro de Itapemirim, no ES

Publicado em 01/01/2026 às 19h47
O Estado está sob alertas de chuvas intensas e tempestades até sexta-feira (2)

Depois de um dia de sol intenso, o tempo virou em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, por volta das 19 horas desta quinta-feira (1º). A cidade foi surpreendida por uma tempestade com raios e forte chuva. Há registros de alagamentos em diversos pontos da cidade e moradores relatam falta de energia em pelo menos seis bairros: Paraíso, Amarelo, Zumbi, Bela Vista, Aeroporto e Jardim Américo. 

Espírito Santo está sob alertas de chuvas intensas e de tempestades até esta sexta-feira (2). Além disso, o Instituto Nacional de Meteorologia informou que a formação de um fenômeno pode trazer precipitações persistentes em território capixaba nos próximos dias. 

(Com informações de Matheus Passos, da TV Gazeta Sul)

Irmã mata irmão a golpe de faca durante briga em Vila Velha

Publicado em 01/01/2026 às 19h03

Uma briga entre irmãos durante uma confraternização acabou em morte em Vila Velha, no Espírito Santo, na tarde desta quinta-feira (1º). Segundo a Polícia Militar, a vítima esfaqueada chegou a ser socorrida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Riviera da Barra, onde teve o óbito confirmado. 

Um familiar que estava na UPA contou à PM que a confusão ocorreu em uma residência no bairro Ponta da Fruta. Os envolvidos se agrediram fisicamente durante um desentendimento, e, depois, a vítima teria puxado o cabelo da irmã, que cortava um pedaço de carne com uma faca — momento em que ela reagiu e golpeou o irmão. As idades dos dois não foram divulgadas.

No entanto, após o ataque, a própria agressora prestou socorro e levou o irmão à UPA. Em seguida, ela saiu da unidade e não foi mais localizada. O crime será investigado pela Polícia Civil.

Moradores voltam a reclamar da falta d'água em Colatina

Publicado em 01/01/2026 às 17h49
Falta d'água em Colatina
Calor extremo e torneiras secas em alguns bairros de Colatina Crédito: Leitor A Gazeta

Moradores de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, voltaram a reclamar da falta d’água em alguns bairros da cidade. Uma moradora do bairro São Marcos relatou que desde terça-feira (30) está com problemas no abastecimento. Segundo ela, na quarta-feira (31), a água chegou a retornar de forma fraca, mas por menos de três horas, e, desde então, as torneiras permanecem secas.

O Serviço Colatinense de Saneamento Ambiental (Sanear) informou que intercorrências na rede de abastecimento podem estar relacionadas à alta demanda devido ao forte calor que atinge a cidade. Destacou ainda que mantém equipes de plantão e reforçou o pedido para que a população faça uso consciente da água até a normalização do sistema.

As equipes também estão realizando reparos na rede de abastecimento e a previsão é que o fornecimento de água seja gradualmente restabelecido após a conclusão dos serviços. Por isso, alguns bairros poderão ficar desabastecidos ou com a água em baixa pressão. São eles:

  • Morada do sol 
  • São Miguel
  • Antônio Damiani
  • Novo Horizonte
  • São Marcos
  • Parque dos jacarandás
  • Carlos Germano (parte baixa)
  • Morro do Café
  • Capa Preta
  • Vicente Soela I, II e III
  • Comunidade Morro Liberato
  • Morro Azul
  • XV de Outubro
  • Campestre