Prefeitura investiga lançamento de esgoto em rio de Itaguaçu

Queda de árvore danificou rede elétrica no bairro Amarelo Crédito: Matheus Passos

O temporal com fortes ventos na noite de quinta-feira (1°) em Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Espírito Santo, provocou a queda de árvores e objetos sobre a rede elétrica. Diversos bairros ficaram sem energia por quase 20 horas. Até as 16 horas desta sexta-feira (2), a prefeitura afirmava que 4.627 imóveis estavam sem energia. Mas, segundo a concessionária EDP, o serviço já foi normalizado para 91% dos clientes.

Foram afetados moradores de bairros como Aquidaban e Amarelo, na sede, e do distrito de Itaoca, no interior, conforme reportagem da TV Gazeta Sul.

Por meio de nota, a EDP disse que, em situações com grande volume de ocorrências como essa, prioriza atendimentos a hospitais, postos de saúde, escolas, creches e serviços essenciais. A empresa informou que ampliou em cinco vezes o número de equipes em campo e segue mobilizada para o atendimento às ocorrências.

A EDP firmou ainda que em alguns casos, os trabalhos são realizados em parceria com órgãos municipais, como a Defesa Civil, e que o tempo de reparo das ocorrências varia de acordo com a dimensão dos danos.