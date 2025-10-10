Prefeitura faz mutirão com serviços gratuitos em bairro de Vitória
O programa Vitória com Você – mutirão que leva serviços gratuitos e de utilidade pública à população – chega ao bairro Resistência neste sábado (11). A ação será sediada na Escola Municipal de Ensino Fundamental em Tempo Integral Ronaldo Soares, das 8h às 13h. Organizada pela Secretaria de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho (Semcid), a iniciativa reúne secretarias municipais, instituições parceiras e prestadores de serviço.
Segundo o secretário municipal de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho, Luciano Forrechi, o objetivo do projeto é fazer com que o cidadão possa “resolver pendências, receber orientações e conhecer de perto as políticas públicas que estão ao seu alcance. Tudo isso em um único lugar e num sábado, facilitando a vida de quem trabalha durante a semana".
No local, haverá atendimentos do Procon de Vitória, do Sine Municipal, informações sobre programas habitacionais, orientações de qualificação profissional, atividades de promoção da saúde bucal e apoio do Ministério Público. A Casa Rosa e o Centro de Referência de Atendimento à Mulher em Situação de Violência (Cramsv) estarão presentes oferecendo acolhimento e informações para mulheres. Também serão disponibilizados testes rápidos de ISTs, vacinas, oficinas, práticas esportivas, ações de educação ambiental e uma nova edição do Cabide Solidário.
Os animais de estimação também serão contemplados: haverá cadastro para castração, atendimentos veterinários e palestras educativas sobre cuidados e bem-estar dos pets. Veja abaixo a lista dos serviços:
- Procon
- CDL Vitória
- Sine - Balcão de Emprego
- Serviço Social: Orientar indivíduos, famílias e comunidade sobre 2ª via de certidões
- Registro Digital do Cidadão: orientação e entrega de cordões para Pessoas com Transtorno Espectro Autista, Síndrome de Down, Deficiências Intelectuais e Fibromialgia
- Qualificavix
- Serviços de Apoio à Mulher
- Cabide solidário
- Centro de Referência de Atendimento a Mulheres Vítimas de Violência (Cramsv)
- Dignidade Menstrual
- Jovem Aprendiz
- OAB-ES
- Cadastro para castração com inclusão de palestra
- VetMóvel
- Espaço sensorial do manguezal
- Casa Rosa
- Educação em Saúde Ambiental
- Vacinação contra Raiva Animal
- Sorria Vitória - Saúde Bucal
- Grupo de Atenção ao Tratamento de Tabagismo
- Vacinação Humana
- Teste rápido para Hepatites, Sífilis e HIV
- Caps São Pedro - Bazar das Estrelas e Oficinas de Geração de Renda
- Programas Habitacionais
- Regularização Fundiária
- Defesa Civil
- Defensoria Pública Estadual
- Núcleo de Atuação no Direito das Famílias - MPES
- Coordenação de Proteção e Defesa da Fauna - MPES
- Procuradoria-Geral de Justiça - MPES
- CEJUSC - Núcleo de mediação de conflitos - TJES
- Assistência jurídica - Núcleo de Práticas Jurídicas da FDV
- Cesan
- EJA
- Guarda Cidadã - Brincadeiras lúdicas, oficina de pinturas temáticas e contação de história.
- Turismo - Tour Virtual na cidade de Vitória com óculos 360º
- MEI - serviços de orientação, formalização e microcrédito
- Atividades esportivas e recreativas
- Associação Brasileira de Epilepsia - ES
- Cras (Paif e SAD): Serviço de acolhida e Orientação
- CadÚnico
- Recreação com palhaços, pipoca, algodão-doce, picolé e muita diversão.