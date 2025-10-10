Prefeitura faz mutirão com serviços gratuitos em bairro de Vitória

No local, haverá atendimentos do Procon de Vitória, do Sine Municipal, informações sobre programas habitacionais, orientações de qualificação profissional, atividades de promoção da saúde bucal e apoio do Ministério Público Crédito: Reprodução/Jansen Lube/PMV

O programa Vitória com Você – mutirão que leva serviços gratuitos e de utilidade pública à população – chega ao bairro Resistência neste sábado (11). A ação será sediada na Escola Municipal de Ensino Fundamental em Tempo Integral Ronaldo Soares, das 8h às 13h. Organizada pela Secretaria de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho (Semcid), a iniciativa reúne secretarias municipais, instituições parceiras e prestadores de serviço.

Segundo o secretário municipal de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho, Luciano Forrechi, o objetivo do projeto é fazer com que o cidadão possa “resolver pendências, receber orientações e conhecer de perto as políticas públicas que estão ao seu alcance. Tudo isso em um único lugar e num sábado, facilitando a vida de quem trabalha durante a semana".

No local, haverá atendimentos do Procon de Vitória, do Sine Municipal, informações sobre programas habitacionais, orientações de qualificação profissional, atividades de promoção da saúde bucal e apoio do Ministério Público. A Casa Rosa e o Centro de Referência de Atendimento à Mulher em Situação de Violência (Cramsv) estarão presentes oferecendo acolhimento e informações para mulheres. Também serão disponibilizados testes rápidos de ISTs, vacinas, oficinas, práticas esportivas, ações de educação ambiental e uma nova edição do Cabide Solidário.

Os animais de estimação também serão contemplados: haverá cadastro para castração, atendimentos veterinários e palestras educativas sobre cuidados e bem-estar dos pets. Veja abaixo a lista dos serviços: