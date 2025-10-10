A Gazeta - Agora

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui Quer mais notícias? Entre no nosso WhatsApp

Prefeitura faz mutirão com serviços gratuitos em bairro de Vitória

Publicado em 10/10/2025 às 10h01
No local, haverá atendimentos do Procon de Vitória, do Sine Municipal, informações sobre programas habitacionais, orientações de qualificação profissional, atividades de promoção da saúde bucal e apoio do Ministério Público
No local, haverá atendimentos do Procon de Vitória, do Sine Municipal, informações sobre programas habitacionais, orientações de qualificação profissional, atividades de promoção da saúde bucal e apoio do Ministério Público Crédito: Reprodução/Jansen Lube/PMV

O programa Vitória com Você – mutirão que leva serviços gratuitos e de utilidade pública à população – chega ao bairro Resistência neste sábado (11). A ação será sediada na Escola Municipal de Ensino Fundamental em Tempo Integral Ronaldo Soares, das 8h às 13h. Organizada pela Secretaria de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho (Semcid), a iniciativa reúne secretarias municipais, instituições parceiras e prestadores de serviço.

Segundo o secretário municipal de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho, Luciano Forrechi, o objetivo do projeto é fazer com que o cidadão possa “resolver pendências, receber orientações e conhecer de perto as políticas públicas que estão ao seu alcance. Tudo isso em um único lugar e num sábado, facilitando a vida de quem trabalha durante a semana".

No local, haverá atendimentos do Procon de Vitória, do Sine Municipal, informações sobre programas habitacionais, orientações de qualificação profissional, atividades de promoção da saúde bucal e apoio do Ministério Público. A Casa Rosa e o Centro de Referência de Atendimento à Mulher em Situação de Violência (Cramsv) estarão presentes oferecendo acolhimento e informações para mulheres. Também serão disponibilizados testes rápidos de ISTs, vacinas, oficinas, práticas esportivas, ações de educação ambiental e uma nova edição do Cabide Solidário.

Os animais de estimação também serão contemplados: haverá cadastro para castração, atendimentos veterinários e palestras educativas sobre cuidados e bem-estar dos pets. Veja abaixo a lista dos serviços:

  1. Procon
  2. CDL Vitória
  3. Sine - Balcão de Emprego
  4. Serviço Social: Orientar indivíduos, famílias e comunidade sobre 2ª via de certidões
  5. Registro Digital do Cidadão: orientação e entrega de cordões para Pessoas com Transtorno Espectro Autista, Síndrome de Down, Deficiências Intelectuais e Fibromialgia
  6. Qualificavix
  7. Serviços de Apoio à Mulher
  8. Cabide solidário
  9. Centro de Referência de Atendimento a Mulheres Vítimas de Violência (Cramsv)
  10. Dignidade Menstrual
  11. Jovem Aprendiz
  12. OAB-ES
  13. Cadastro para castração com inclusão de palestra
  14. VetMóvel
  15. Espaço sensorial do manguezal
  16. Casa Rosa
  17. Educação em Saúde Ambiental
  18. Vacinação contra Raiva Animal
  19. Sorria Vitória - Saúde Bucal
  20. Grupo de Atenção ao Tratamento de Tabagismo
  21. Vacinação Humana
  22. Teste rápido para Hepatites, Sífilis e HIV
  23. Caps São Pedro - Bazar das Estrelas e Oficinas de Geração de Renda
  24. Programas Habitacionais
  25. Regularização Fundiária
  26. Defesa Civil
  27. Defensoria Pública Estadual
  28. Núcleo de Atuação no Direito das Famílias - MPES
  29. Coordenação de Proteção e Defesa da Fauna - MPES
  30. Procuradoria-Geral de Justiça - MPES
  31. CEJUSC - Núcleo de mediação de conflitos - TJES
  32. Assistência jurídica - Núcleo de Práticas Jurídicas da FDV
  33. Cesan
  34. EJA
  35. Guarda Cidadã - Brincadeiras lúdicas, oficina de pinturas temáticas e contação de história.
  36. Turismo - Tour Virtual na cidade de Vitória com óculos 360º
  37. MEI - serviços de orientação, formalização e microcrédito
  38. Atividades esportivas e recreativas
  39. Associação Brasileira de Epilepsia - ES
  40. Cras (Paif e SAD): Serviço de acolhida e Orientação
  41. CadÚnico
  42. Recreação com palhaços, pipoca, algodão-doce, picolé e muita diversão.
Publicidade