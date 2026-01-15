Prefeitura abre vagas para castração gratuita de cães em Cachoeiro

Estão abertas 100 vagas para castração gratuita de cães fêmeas em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo. A ação será realizada pela prefeitura por meio do programa estadual de bem-estar animal Pet Vida.

O cadastro deve ser realizado entre os dias 19 e 23 de janeiro, das 9h às 16h, na sede da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, localizada no Prédio do Sindicato Rural, no bairro Independência. Para participar, é obrigatória a apresentação de comprovante de inscrição no CADÚNICO e comprovação de renda familiar inferior a dois salários mínimos.