Prefeito de Vila Velha faz alerta sobre rua: "Cesan quebrou a rede de água"

O prefeito de Vila Velha Arnaldinho Borgo publicou na rede social X (antigo Twitter), na manhã desta quarta-feira (10), um alerta aos moradores do bairro Itapuã e já apontou a cumpada pelo problema: "Informamos que a Cesan quebrou a rede de água no cruzamento da Rua Major Nodge Ulisses de Oliveira com a Rua Antônio Régis dos Santos" (veja o post abaixo).