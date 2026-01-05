Prédio histórico de Cachoeiro restaurado em 2024 apresenta goteiras

Pontos de vazamento de água e goteiras foram registrados no Palácio Bernardino Monteiro, um prédio histórico de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, após fortes chuvas desta segunda-feira (5). Imagens registradas pela prefeitura (veja acima) mostram a água descendo pelas paredes e teto da edificação, que fica na praça Jerônimo Monteiro, no Centro.

Por meio de redes sociais, a prefeitura lamentou o caso e disse que o prejuízo não foi apenas material, mas também histórico e cultural. Segundo a administração municipal, a Defesa Civil foi acionada e, por ser um prédio tombado pelo Conselho Estadual de Cultura, ainda avaliam a situação.