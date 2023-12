Praça em Cariacica terá complexo esportivo com quiosque e campo de futebol

Espaço recreativo, que será construído na Praça Hugo Viola, em Jardim América, também terá pista de caminhada, ciclovia, playground, vestiário e academia popular.

Uma praça localizada no bairro Jardim América, em Cariacica, vai se transformar em um centro esportivo com quadra, campo de futebol, pista de skate e arquibancada. As obras do Complexo Esportivo Hugo Viola vão custar R$ 9,5 milhões, com investimento do governo do Estado.