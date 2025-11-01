Praça dos Namorados passa a contar com Pet Park de mais de 200 m²

Pet Park é inaugurado e já está disponível na Praça dos Namorados Crédito: Marcos Salles

A Praça dos Namorados, na Praia do Canto, em Vitória, passou a contar, a partir deste sábado (1º), com um espaço dedicado aos pets.

O Pet Park conta com 215 metros quadrados e possui duas áreas distintas, uma destinada a cães de médio e grande porte e outra voltada para cães de pequeno porte. Cada setor possui entrada individual e zona de segurança, garantindo o controle de acesso e evitando possíveis fugas dos animais.

Segundo a Prefeitura de Vitória, o piso da área é feito de tijolo holandês, material que permite permeabilidade do solo e contribui para o escoamento da água. No local, há também caixas de areia com múltiplas finalidades: servir como ponto adequado para as necessidades fisiológicas dos animais, promover o enriquecimento ambiental e estímulo comportamental, proteger o espaço de jardim e facilitar a limpeza e o controle de odores.

Para incentivar a atividade física e o desenvolvimento dos cães, o Pet Park foi equipado com manilhas de concreto, rampas e tocos de madeira, que possibilitam a prática do chamado agility urbano — conceito que transforma áreas públicas em locais onde os pets podem exercitar-se, aprimorar o equilíbrio e gastar energia de forma saudável.