Poste pega fogo perto de posto de combustíveis em Cachoeiro; vídeo

Um incêndio em um poste, próximo a um posto de combustíveis no bairro Guandu, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, assustou moradores na madrugada desta terça-feira (2). Imagens de uma câmera de segurança registraram as chamas por volta das 3h45. A fachada de um comércio em frente ao poste foi danificada, segundo o Corpo de Bombeiros.

Funcionários do posto de combustíveis utilizaram extintores para tentar conter o fogo. O Corpo de Bombeiros informou que havia muitos fios de internet e de energia caídos na pista, mas que as chamas não atingiram residências próximas. A equipe permaneceu no local e acionou a concessionária de energia, EDP, para desligar a rede com segurança.