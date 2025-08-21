Porta de Kombi escolar se solta durante trajeto para escola em Pancas

Kombi perde a porta ao levar crianças para a escola em Pancas Crédito: Reprodução

A porta de uma Kombi escolar se soltou quando o veículo o veículo seguia em direção à Escola Sebastiana Grilo, em Pancas. A Viação São Luiz, contratada para a prestação do serviço, informou à prefeitura que tanto os trilhos quanto os rolamentos das guias deslizantes estavam limpos e devidamente lubrificados.

A empresa justificou, no entanto, que o desencaixe pode ter ocorrido em razão de força excessiva ao fechar a porta, o que teria provocado folgas na corrediça dos trilhos. Como o veículo trafega por estrada de chão com trechos esburacados, o impacto nesses pontos pode ter agravado a folga, contribuindo para o problema.