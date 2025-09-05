Ponte de Ferro em Cachoeiro será interditada para manutenção
A Ponte de Ferro, um dos principais acessos entre regiões centrais de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, estará totalmente interditada no sábado (6) e domingo (7). De acordo com a Prefeitura de Cachoeiro, que divulgou a informação nesta sexta-feira (5), o bloqueio será feito para a realização de serviços de manutenção e instalação de gradeamento na estrutura.
Recentemente, moradores reclamaram sobre a manutenção do local. O período de fechamento, para o tráfego de veículos e pedestres, acontecerá das 7h às 17h30 nos dois dias. Segundo a Prefeitura de Cachoeiro, a intervenção é necessária para garantir a segurança dos usuários. Diante da interdição, a administração municipal orienta motoristas e pedestres a utilizarem rotas alternativas.