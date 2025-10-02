Policiais prendem suspeitos de tráfico e homicídios em operação em Jaguaré

As polícias Civil e Militar realizaram uma operação conjunta e cumpriram mandados de prisão contra traficantes e homicidas em Jaguaré , no Norte do Espírito Santo , na manhã desta quinta-feira (2). As buscas e apreensões ocorreram em sete residências nos bairros Novo Tempo, Seac e Centro.

De acordo com a Polícia Civil, três pessoas foram presas, e apreendidos dinheiro em espécie, uma pistola calibre .380, munições de calibre 9 mm, maconha e notas falsas de R$ 100, algumas delas danificadas. Durante a ação, uma adolescente que havia fugido de um abrigo em Jaguaré foi localizada e será reintegrada à instituição.