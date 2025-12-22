Polícia procura homem que tentou matar jovem durante confusão em Ibitirama
A polícia procura pelo suspeito de tentar matar um jovem a tiros durante uma confusão na zona rural de Ibitirama, no Caparaó do Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, o crime ocorreu na noite de 15 de novembro, quando um casal estava discutindo e o suspeito interveio, dizendo para que "parassem com a bagunça". Eles conversaram, mas, em seguida, ele atirou no rosto e no ombro da vítima. Evandro Ogioni Ribeiro, de 44 anos, é considerado foragido.
Ferido, o jovem de 25 anos foi socorrido por vizinhos e levado para o pronto atendimento local. Depois, foi encaminhado para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. Evandro foi denunciado pelo Ministério Público do Espírito Santo por porte ilegal de arma e tentativa de homicídio qualificado — por motivo fútil e por dificultar a defesa da vítima.
Informações que possam ajudar nas investigações podem ser repassadas ligando para 181, enviando uma mensagem pelo WhatsApp para 27 99253-8181, ou pelo site clicando aqui.