Polícia procura homem que tentou matar jovem durante confusão em Ibitirama

A polícia procura pelo suspeito de tentar matar um jovem a tiros durante uma confusão na zona rural de Ibitirama, no Caparaó do Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, o crime ocorreu na noite de 15 de novembro, quando um casal estava discutindo e o suspeito interveio, dizendo para que "parassem com a bagunça". Eles conversaram, mas, em seguida, ele atirou no rosto e no ombro da vítima. Evandro Ogioni Ribeiro, de 44 anos, é considerado foragido.