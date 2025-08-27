A Gazeta - Agora

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui Quer mais notícias? Entre no nosso whatsapp

Polícia prende suspeito de violentar sobrinha por quase 15 anos em Nova Venécia

Publicado em 27/08/2025 às 15h32

Um homem de 52 anos foi preso em flagrante por armazenamento de pornografia infantil. O detido, um auxiliar de serviços gerais, é suspeito de violentar sexualmente uma sobrinha-neta, por quase 15 anos. A prisão ocorreu nessa terça-feira (26), em Nova Venécia, no Noroeste do Estado.

Segundo a Polícia Civil, a vítima, atualmente com 18 anos, procurou a delegacia para registrar um Boletim de Ocorrência relatando os abusos que sofreu durante toda a infância. Ela afirmou que foi vítima de atos libidinosos que se estenderam até quando ela tinha 14 anos, e que o crime pode ter começado quando ela tinha apenas um mês de vida, pois a família relatou que, nesta época, o investigado foi flagrado tocando na vítima por baixo de uma coberta. Na ocasião, ele afirmou que estava cuidando dela. A jovem também relatou que o investigado tirava fotos íntimas dela e de outras crianças da família.

A apreensão ainda contou um computador de mesa, três celulares, um tablet e sete HDs externos, além de vários CDs. O conteúdo do computador, que estava logado no nome do investigado, era uma vasta coletânea de vídeos e fotos com conteúdo pornográfico infantil. Entre as imagens, havia flagrantes de atos sexuais.

Publicidade