Polícia prende suspeito de violentar sobrinha por quase 15 anos em Nova Venécia

Um homem de 52 anos foi preso em flagrante por armazenamento de pornografia infantil. O detido, um auxiliar de serviços gerais, é suspeito de violentar sexualmente uma sobrinha-neta, por quase 15 anos. A prisão ocorreu nessa terça-feira (26), em Nova Venécia , no Noroeste do Estado.

Segundo a Polícia Civil, a vítima, atualmente com 18 anos, procurou a delegacia para registrar um Boletim de Ocorrência relatando os abusos que sofreu durante toda a infância. Ela afirmou que foi vítima de atos libidinosos que se estenderam até quando ela tinha 14 anos, e que o crime pode ter começado quando ela tinha apenas um mês de vida, pois a família relatou que, nesta época, o investigado foi flagrado tocando na vítima por baixo de uma coberta. Na ocasião, ele afirmou que estava cuidando dela. A jovem também relatou que o investigado tirava fotos íntimas dela e de outras crianças da família.