Polícia prende suspeito de atropelar e tentar matar ex-mulher na frente dos filhos no ES

Foi preso, na manhã desta segunda-feira (1º), o homem de 36 anos suspeito de tentar matar a ex-companheira na frente dos filhos no bairro Irmãos Fernandes, em Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo. Ele teria atropelado a vítima, de 35 anos, após buscá-la no local onde ela estava com as crianças. A prisão foi realizada no Centro do município de Águia Branca, em cumprimento a mandado de prisão preventiva expedido pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca do município.

O suspeito foi localizado enquanto trabalhava em uma prestadora de serviços de abastecimento de água e não ofereceu resistência. Segundo a adjunta da Delegacia Regional de Barra de São Francisco, delegada Jéssica Bohrer, a mulher contou que após entregar os filhos, o homem a ofendeu e, em seguida, jogou o carro na direção dela. O veículo atingiu a mulher na frente dos pequenos e depois colidiu contra a calçada. Para fugir, o suspeito abandonou o carro e furtou a motocicleta da vítima.