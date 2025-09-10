Polícia prende liderança do tráfico com drogas e R$ 23 mil em Cachoeiro
Um dos líderes do tráfico de drogas no bairro Valão, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, foi preso na noite de terça-feira (9) com 3 kg de cocaína e R$ 23 mil em espécie em uma área de mata às margens da ES 482. Com ele, a polícia também apreendeu seis pássaros em gaiolas e aparelhos celulares.
Segundo a Polícia Militar, que realizava patrulhamento na cidade, a prisão ocorreu após informações de que o suspeito, de 35 anos, utilizava a área de mata para armazenar a droga. Dois outros homens, de 34 e 33 anos, que estavam no local, foram conduzidos à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.
O homem de 35 anos foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado ao sistema prisional. Os outros dois suspeitos foram ouvidos e liberados.