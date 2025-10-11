Polícia prende homem com drogas e armas na zona rural de Cachoeiro

Um homem de 34 anos foi preso no início da tarde deste sábado (11) com drogas, munições e armas na zona rural de Cachoeiro de Itapemirim, nas proximidades do bairro Safra, no Sul do Espírito Santo. Parte da droga estava escondida em um balde, em meio à vegetação, nas imediações da casa onde o suspeito residia.

De acordo com a Polícia Militar, a ação ocorreu após denúncias anônimas que apontavam intenso tráfico de drogas em uma residência de cor rosa, situada próxima ao Trevo da Safra. Durante o cerco, um homem tentou fugir levando uma sacola, mas foi interceptado pelos militares. Na sacola, havia meio tablete de maconha.