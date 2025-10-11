Polícia prende homem com drogas e armas na zona rural de Cachoeiro
Um homem de 34 anos foi preso no início da tarde deste sábado (11) com drogas, munições e armas na zona rural de Cachoeiro de Itapemirim, nas proximidades do bairro Safra, no Sul do Espírito Santo. Parte da droga estava escondida em um balde, em meio à vegetação, nas imediações da casa onde o suspeito residia.
De acordo com a Polícia Militar, a ação ocorreu após denúncias anônimas que apontavam intenso tráfico de drogas em uma residência de cor rosa, situada próxima ao Trevo da Safra. Durante o cerco, um homem tentou fugir levando uma sacola, mas foi interceptado pelos militares. Na sacola, havia meio tablete de maconha.
Durante as buscas na residência e nas imediações, foram encontrados um revólver calibre .32 com seis munições, uma espingarda calibre .22, munições, balanças de precisão, materiais para embalo de drogas, anotações do tráfico e grande quantidade de entorpecentes — totalizando 4,45 quilos de maconha, 685 gramas de pasta base de cocaína e 385 gramas de cocaína. A Polícia Civil foi demandada para saber qual foi o procedimento tomado em relação a ação, mas ainda não deu retorno.