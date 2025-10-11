A Gazeta - Agora

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui Quer mais notícias? Entre no nosso WhatsApp

Polícia prende homem com drogas e armas na zona rural de Cachoeiro

Publicado em 11/10/2025 às 18h09
Parte da droga estava em uma vegetação nas imediações da residência

Um homem de 34 anos foi preso no início da tarde deste sábado (11) com drogas, munições e armas na zona rural de Cachoeiro de Itapemirim, nas proximidades do bairro Safra, no Sul do Espírito Santo. Parte da droga estava escondida em um balde, em meio à vegetação, nas imediações da casa onde o suspeito residia.

De acordo com a Polícia Militar, a ação ocorreu após denúncias anônimas que apontavam intenso tráfico de drogas em uma residência de cor rosa, situada próxima ao Trevo da Safra. Durante o cerco, um homem tentou fugir levando uma sacola, mas foi interceptado pelos militares. Na sacola, havia meio tablete de maconha.

Durante as buscas na residência e nas imediações, foram encontrados um revólver calibre .32 com seis munições, uma espingarda calibre .22, munições, balanças de precisão, materiais para embalo de drogas, anotações do tráfico e grande quantidade de entorpecentes — totalizando 4,45 quilos de maconha, 685 gramas de pasta base de cocaína e 385 gramas de cocaína. A Polícia Civil foi demandada para saber qual foi o procedimento tomado em relação a ação, mas ainda não deu retorno.

Publicidade