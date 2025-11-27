Polícia prende 3 e cumpre mandados contra facção do tráfico em Colatina
A Polícia Civil prendeu três pessoas durante uma operação na manhã desta quinta-feira (27), em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. O objetivo foi cumprir mandados de busca e apreensão em residências de suspeitos de integrar facção do tráfico de drogas. A ação aconteceu no bairro Carlos Germano Naumann e resultou, ainda, na apreensão de entorpecentes, arma, dinheiro e celulares dos investigados.
Duas pessoas foram presas por ligação com a facção, e uma por posse irregular de arma de fogo. As três foram conduzidas à 15ª Delegacia Regional de Colatina, onde foram autuadas. A Polícia Civil afirmou que as investigações continuam e que os celulares apreendidos serão periciados.