Polícia prende 3 e cumpre mandados contra facção do tráfico em Colatina

A Polícia Civil prendeu três pessoas durante uma operação na manhã desta quinta-feira (27), em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. O objetivo foi cumprir mandados de busca e apreensão em residências de suspeitos de integrar facção do tráfico de drogas. A ação aconteceu no bairro Carlos Germano Naumann e resultou, ainda, na apreensão de entorpecentes, arma, dinheiro e celulares dos investigados.