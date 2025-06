Região Norte

Polícia Militar detona artefato explosivo encontrado com suspeito em Sooretama

O Esquadrão Antibomba (EAB) da Polícia Militar (PM) foi acionado para detonar um artefato explosivo encontrado com um suspeito em Sooretama, no Norte do Espírito Santo. O caso aconteceu na noite de sexta-feira (27), após os policiais suspeitarem do jovem e abordá-lo.