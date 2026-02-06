Polícia investiga morte de quatro cães em Marechal Floriano
A Polícia Civil investiga a morte de quatro cães em Marechal Floriano, na Região Serrana do Espírito Santo, na manhã de quarta-feira (4). Uma tutora dos animais, que preferiu não se identificar, contou que os animais saíram para o quintal da casa por volta das 8h da manhã e, minutos depois, começaram a se debater e salivar. Os moradores tentaram ajudar, mas os cães não resistiram. Ela também contou que outros dois cachorros morreram da mesma forma em julho de 2025 no local, e que acredita que os sintomas apresentados sejam de envenenamento. "Eles eram a alegria da casa", lamentou a perda.
De acordo com a Polícia Civil, o caso segue sob investigação pela Delegacia de Marechal Floriano e ainda não há detalhes que podem ser repassados. Informações que possam ajudar nas investigações podem ser enviadas de forma anônima por três canais diferentes: por telefone, basta discar 181; pelo computador, basta acessar o site clicando aqui; já pelo WhatsApp, basta mandar uma mensagem para 27 99253-8181.