Polícia investiga morte de quatro cães em Marechal Floriano

A Polícia Civil investiga a morte de quatro cães em Marechal Floriano, na Região Serrana do Espírito Santo, na manhã de quarta-feira (4). Uma tutora dos animais, que preferiu não se identificar, contou que os animais saíram para o quintal da casa por volta das 8h da manhã e, minutos depois, começaram a se debater e salivar. Os moradores tentaram ajudar, mas os cães não resistiram. Ela também contou que outros dois cachorros morreram da mesma forma em julho de 2025 no local, e que acredita que os sintomas apresentados sejam de envenenamento. "Eles eram a alegria da casa", lamentou a perda.