Polícia investiga estupro de menina de seis anos em Cachoeiro

A Polícia Civil investiga um caso de estupro de vulnerável de uma menina de seis anos em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A criança foi levada ao Hospital Infantil Francisco de Assis (Hifa), na madrugada desta terça-feira (7), com dores nas partes íntimas, e a equipe médica acionou a Polícia Militar (PM).

A PM informou que a mãe da criança, de 30 anos, contou aos policiais que a filha relatou que teria sido abusada sexualmente pelo namorado da babá que toma conta dela. Ela disse que buscou a menina na praça do bairro com a cuidadora e foi para casa. Durante o trajeto, a criança se queixou de fortes dores e levou as mãos às suas partes íntimas e relatou sobre o abuso.

A mulher afirmou à Polícia Militar que não sabia o endereço nem o nome completo da babá responsável pelos cuidados da menina. O Conselho Tutelar também esteve no hospital e acompanha o caso. Procurada por A Gazeta, a Polícia Civil disse que o crime é investigado pela Delegacia Especializada de Proteção à Criança, Adolescente e ao Idoso (DPCAI) de Cachoeiro de Itapemirim e está sob sigilo por envolver menor de idade.