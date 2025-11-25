Polícia identifica dona de perfil que fazia ameaças e ataques no ES
Uma adolescente de 14 anos é apontada como responsável por um perfil anônimo em uma rede social usado para atacar estudantes e funcionários de uma escola em Águia Branca, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, a página era usada para postar ofensas, difamações, ameaças e exposição constante. As postagens causaram impactos emocionais graves em várias vítimas, e uma delas chegou a praticar automutilação.
As investigações confirmaram que a conta era utilizada exclusivamente pela adolescente. Ela confessou os fatos na presença da mãe. O caso foi enquadrado como cyberbullying, agravado por ocorrer em rede social, e será encaminhado ao Ministério Público para as medidas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).