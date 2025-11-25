Polícia identifica dona de perfil que fazia ameaças e ataques no ES

Uma adolescente de 14 anos é apontada como responsável por um perfil anônimo em uma rede social usado para atacar estudantes e funcionários de uma escola em Águia Branca, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, a página era usada para postar ofensas, difamações, ameaças e exposição constante. As postagens causaram impactos emocionais graves em várias vítimas, e uma delas chegou a praticar automutilação.