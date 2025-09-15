Polícia encontra drogas em casinha de cachorro durante operação em Castelo
A polícia encontrou drogas escondidas dentro de uma casinha de cachorro durante uma operação no bairro Aracuí, em Castelo, no Sul do Espírito Santo, nesta segunda-feira (15). O objetivo era cumprir um mandado de busca e apreensão, e, no fim, um jovem de 20 anos acabou preso em flagrante.
Segundo a Polícia Civil, os agentes foram até a residência do alvo da operação e o pai dele estava lá. Na escada de acesso ao terraço, foram encontradas uma sacola com buchas de maconha e uma balança de precisão. Já dentro da casinha do cachorro havia uma sacola com 91 pinos de cocaína e mais porções de maconha. Um recipiente contendo lança-perfume também foi encontrado.
Questionado sobre o material, o morador informou que pertencia ao filho dele, que estaria no trabalho, em uma marcenaria próxima ao imóvel. O homem de 20 anos foi localizado e ainda tentou intimidar os policiais. Ele acabou autuado em flagrante por tráfico de drogas e ameaça.