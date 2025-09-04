Polícia encontra 8 kg de cocaína e três são detidos no Sul do ES
Cerca de 8 quilos de cocaína foram apreendidos e três suspeitos foram detidos no bairro Eupídio Volpini, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, nesta quinta-feira (4). Segundo a Polícia Militar, as drogas foram localizadas após denúncias de que suspeitos estariam escondendo entorpecentes em uma área de mata.
Dois homens, de 22 e 23 anos, e um adolescente, de 17 anos, foram flagrados durante a operação. O menor chegou a esconder meio quilo de cocaína em uma construção, que foi recolhido pelos policiais. Com apoio da cadela farejadora Kyara, os policiais localizaram também um tonel enterrado, onde havia mais sete porções de droga. Os três envolvidos foram detidos e encaminhados para a 7ª Regional.
A Polícia Civil disse que os dois suspeitos, de 22 e 23 anos, foram autuados em flagrante por tráfico de drogas majorado e foram encaminhados para o Centro de Detenção Provisória. O adolescente de 17 anos assinou um Boletim de Ocorrência Circunstanciado por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas. Após um familiar do menor assumir o compromisso de comparecer ao Ministério Público quando solicitado, o adolescente foi reintegrado à família.