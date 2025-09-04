Polícia encontra 8 kg de cocaína e três são detidos no Sul do ES

Cerca de 8 quilos de cocaína foram apreendidos e três suspeitos foram detidos no bairro Eupídio Volpini, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, nesta quinta-feira (4). Segundo a Polícia Militar, as drogas foram localizadas após denúncias de que suspeitos estariam escondendo entorpecentes em uma área de mata.

Dois homens, de 22 e 23 anos, e um adolescente, de 17 anos, foram flagrados durante a operação. O menor chegou a esconder meio quilo de cocaína em uma construção, que foi recolhido pelos policiais. Com apoio da cadela farejadora Kyara, os policiais localizaram também um tonel enterrado, onde havia mais sete porções de droga. Os três envolvidos foram detidos e encaminhados para a 7ª Regional.