Caparaó do ES

Polícia descobre furto de energia em padaria de Dores do Rio Preto

A proprietária de uma padaria foi levada para a delegacia após a descoberta de um furto de energia no estabelecimento, na quinta-feira (26), no Centro de Dores do Rio Preto, na Região do Caparaó do Espírito Santo. A EDP informou que o flagrante aconteceu durante uma operação da concessionária, com apoio da Polícia Civil e de peritos do Instituto de Criminalística.