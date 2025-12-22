A Gazeta - Agora

Polícia Civil pede ajuda para localizar suspeito de roubo em Aracruz

Publicado em 22/12/2025 às 10h29
Douglas de Souza Silva, de 36 anos
Douglas de Souza Silva, de 36 anos Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Polícia Civil do Espírito Santo pede a ajuda da população para localizar Douglas de Souza Silva, de 36 anos, suspeito de roubo a uma residência no bairro Cohab II, em Aracruzno Norte do Espírito Santo. De acordo com a corporação, o crime aconteceu na noite do dia 11 de dezembro. Douglas é evadido do sistema prisional desde março deste ano.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito pulou o muro da residência e anunciou o roubo armado com uma faca. Duas mulheres foram amarradas e tiveram os olhos vendados, enquanto uma criança foi mantida sob vigilância. O assalto durou algumas horas. Durante a madrugada do dia 12, Douglas deixou o local, trancando as vítimas dentro da casa. Ele fugiu levando malas, mochilas, equipamentos eletrônicos, roupas, calçados, perfumes, joias, dinheiro e celulares. 

Durante as investigações, os policiais tiveram acesso a imagens de câmeras de segurança que mostram o suspeito antes e depois do crime, transportando os objetos roubados. As imagens também indicam que ele trocou de roupa após a ação, possivelmente usando peças levadas da residência.

A Polícia Civil reforça que a colaboração da população é fundamental. As denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo Disque-Denúncia 181, através do site disquedenuncia181.es.gov.br ou pelo WhatsApp (27) 99253-8181, seguindo as orientações do atendimento virtual.

Mulher é agredida com golpes de enxada na cabeça em Piúma

Publicado em 22/12/2025 às 10h52
Suspeito foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil Crédito: Polícia Militar

Uma mulher de 51 anos foi agredida com golpes de enxada na cabeça no bairro Céu Azul, em Piúma, no Litoral Sul do Espírito Santo, na tarde de domingo (21). O suspeito, de 32 anos, foi encontrado em casa, dormindo, e confessou o crime. A vítima foi internada no hospital no município com cortes graves.

De acordo com o relato da mulher à Polícia Militar, ela teve uma discussão com a mãe e o homem interviu, agredindo-a com a enxada. Os militares foram até a casa do suspeito e o encontraram com os pés sujos de sangue e dormindo. Ele revelou que estava sob efeito de crack. 

O suspeito foi levado para a Delegacia Regional de Itapemirim e, segundo a Polícia Civil, foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP). Não há informações se ele era parente da vítima.

Acidente com caminhão-baú mata motociclista em Vargem Alta

Publicado em 22/12/2025 às 10h08
Motociclista morreu após bater de frente com um caminhão-baú Crédito: Redes Sociais

Um motociclista morreu na manhã desta segunda-feira (22) em um acidente na localidade de Richimond, interior de Vargem Alta, na Região Serrana do Espírito Santo. Segundo apuração da repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta, junto à Polícia Militar, o piloto bateu de frente com um caminhão-baú. Uma das pistas foi interditada até a chegada da perícia, que foi acionada ao local.

A Polícia Científica informou que a perícia foi acionada às 08h e o corpo da vítima, um homem, será encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Cachoeiro de Itapemirim. A ocorrência, informou as polícias Civil e Militar, está em andamento. 

Servidores públicos de Vila Velha vão receber abono de R$ 1 mil em janeiro

Publicado em 22/12/2025 às 10h01

Os servidores públicos municipais em atividade e aposentados de Vila Velha devem receber um abono de R$ 1 mil em janeiro. Na manhã desta segunda-feira (22), o prefeito Arnaldinho Borgo (PSDB) usou as redes sociais para divulgar que enviou, à Câmara de Vereadores do município, o projeto que autoriza a concessão do benefício. Segundo Arnaldinho, o dinheiro deve ser creditado aos trabalhadores em 15 de janeiro.

“Essa é uma forma de reconhecer o trabalho importante e fundamental no desenvolvimento da nossa amada Vila Velha”, publicou o prefeito.

No município canela-verde, também foi aprovado abono para servidores efetivos e comissionados da Câmara. Na Casa de Leis, o valor adicional é de até R$ 1,2 mil no auxílio-alimentação. 

De acordo com o projeto de lei (PL) apresentado no início de dezembro para a concessão, o dinheiro a ser pago é de recursos próprios da Câmara e tem como base os valores do auxílio-alimentação definidos na Lei n.º 6.982/23, que fixa o pagamento em R$ 700 para servidores do quadro comissionado e para os cedidos de outros órgãos e em R$ 1,2 mil para servidores efetivos.

Jovem de Alagoas é morto a facadas após briga em alojamento no Norte do ES

Publicado em 22/12/2025 às 09h30
Faca utilizada no crime foi apreendida pela polícia Crédito: Divulgação | PCES

Um jovem de 23 anos, natural de Alagoas e identificado como Jailton Nunes de Oliveira, morreu após ser atacado com facadas no pescoço em um alojamento localizado no Córrego São Vicente, zona rural de Linharesno Norte do Espírito Santo, na noite de sábado (20). Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, a vítima chegou a ser socorrida com vida por um motorista de ambulância e levado para um hospital no município de Rio Bananal, mas, após dar entrada na unidade, não resistiu aos ferimentos.

A vítima e o suspeito eram funcionários da propriedade rural e moravam no alojamento destinado aos trabalhadores, onde, segundo testemunhas, o crime ocorreu. A faca que teria sido utilizada foi apreendida. Após o crime, a Polícia Militar fez buscas na região, mas o agressor não foi localizado. A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil para obter mais informações sobre a investigação e aguarda retorno.

Motociclista morre em acidente envolvendo caminhão-cegonha na BR 101

Publicado em 22/12/2025 às 08h36
Equipes realizaram limpeza de pista após o acidente, na manhã desta segunda-feira (22) Crédito: Ari Melo

Um motociclista morreu após um acidente envolvendo um caminhão-cegonha na BR 101, na altura do trevo da Central de Abastecimento do Espírito Santo (Ceasa), no bairro Vila Capixaba, em Cariacica. A colisão foi registrada na manhã desta segunda-feira (22). De acordo com as primeiras informações apuradas no local do acidente pela reportagem da TV Gazeta, o caminhão atingiu a motocicleta e a vítima não resistiu aos ferimentos. 

Por causa do acidente, o trânsito ficou parcialmente interditado, com fluxo liberado em apenas uma das pistas no trecho. Motoristas enfrentaram lentidão na região durante a manhã. Equipes da concessionária Ecovias Capixaba foram acionadas e atuaram na limpeza da pista. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Civil foram procuradas, mas ainda não há informações oficiais sobre como o acidente ocorreu nem sobre o que teria provocado a colisão.

De acordo com o Centro de Controle Operacional da Ecovias Capixaba, foram acionados para atendimento veículo de inspeção, guincho e ambulância, além da PRF, Perícia Científica, Instituto Médico Legal (IML) e Polícia Militar. O trânsito no local flui em desvio.

Pedra transportada por carreta cai em cima de caminhão e causa mortes na BR 101

Publicado em 22/12/2025 às 08h26
Acidente entre carreta e caminhão causou morte e deixou feridos Crédito: Redes sociais

Atualização: inicialmente, a informação da Ecovias Capixaba era de uma morte e duas pessoas feridas. Posteriormente, a Polícia Civil informou que duas pessoas morreram. O texto foi atualizado.

Duas pessoas que estavam em um caminhão carregado de abacaxi morreram e uma ficou ferida em um acidente registrado na manhã desta segunda-feira (22) no km 386 da BR 101, na altura do município de Iconha, no Sul do Espírito Santo. Segundo as primeiras informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma pedra que era transportada por uma carreta se desprendeu e caiu sobre o caminhão.

Conforme a Ecovias Capixaba, outras duas pessoas envolvidas no acidente saíram ilesas. "Para atendimento, foram acionados os recursos da concessionária (veículo de inspeção, guincho e ambulância), além da PRF, Samu, Polícia Científica e Instituto Médico Legal (IML). O tráfego foi totalmente interditado. A ocorrência está em andamento", reforçou a concessionária. O acidente foi registrado 5h30 e o transito é lento no local, no sentido Vitória.

Em nota, a Polícia Civil informou que "os corpos das duas vítimas serão encaminhados para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) da Polícia Científica, em Cachoeiro de Itapemirim, para serem necropsiados e, posteriormente, liberados aos familiares. A ocorrência ficou a cargo da Polícia Rodoviária Federal (PRF)".

Homem é esfaqueado em campo de futebol após briga em Pancas

Publicado em 21/12/2025 às 18h58

Um homem foi esfaqueado em um campo de futebol na noite desse sábado (20), após se desentender e dar um tapa no rosto do suspeito, um homem de 40 anos, em Pedra Bonita, zona rural de Pancasno Noroeste do Espírito Santo. Segundo informações da Polícia Militar (PM), após ser ferida, a vítima foi socorrida por pessoas que estavam no local e levada para a Unidade de Saúde São José, em Águia Branca. Em seguida, ela foi transferida para o hospital de Barra de São Francisco.

Após o ataque, os policiais receberam denúncias que ajudaram na identificação do autor do crime e realizaram buscas pela região. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito foi localizado em Águia Branca e conduzido à Delegacia Regional de Barra de São Francisco, onde foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio qualificado e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP).

Dois homens são baleados durante ataque a tiros em Cariacica

Publicado em 21/12/2025 às 18h34
Dois homens foram baleados durante um tiroteio no bairro Vale dos Reis, em Cariacica, na manhã deste domingo. As vítimas estavam conversando na rua quando criminosos passaram de carro atirando.

Dois homens foram baleados na manhã deste domingo (21) durante um ataque a tiros no bairro Vale dos Reis, em Cariacica. Segundo a Polícia Militar, uma mulher acionou a corporação após o irmão dela e um amigo serem atingidos por disparos efetuados por indivíduos que ocupavam um veículo, enquanto conversavam na rua.

Ainda segundo a PM, após o ataque, os dois feridos foram socorridos por um vizinho da solicitante e levados ao Pronto Atendimento de Arlindo Villaschi, em Viana. Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas nem sobre a identificação dos suspeitos.

A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica.

Jovens são mortos a tiros no bairro Novo Horizonte, em São Mateus

Publicado em 21/12/2025 às 12h04

Dois jovens, de 17 e 21 anos, foram mortos a tiros na madrugada deste domingo (21), no bairro Novo Horizonte, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, os suspeitos de cometerem o crime estariam em uma motocicleta e teriam fugido logo após os disparos. Até o momento, ninguém foi preso.

De acordo com a apuração do repórter Vitor Recla, da TV Gazeta, as vítimas são Cayo do Nascimento, de 17 anos, e Renato Augusto Abraão, de 21 anos. Um dos jovem morreu no local. O outro chegou a ser socorrido, mas faleceu logo após dar entrada em um hospital.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus. Os corpos dos jovens foram encaminhados à Seção Regional de Medicina Legal (SML) da Polícia Científica, em Linhares.

Motociclista morre ao cair em rio no ES; esposa e filha viram acidente

Publicado em 21/12/2025 às 11h15
Corpo foi retirado do rio por equipe de bombeiros militares Crédito: Rede social

Um motociclista morreu após cair em um rio em Mimoso do Sul, na Região Sul do Espírito Santo, na madrugada deste domingo (21). O acidente aconteceu no distrito de Ponte do Itabapoana e foi presenciado pela esposa e pela filha da vítima, que seguiam em outra moto. 

Luís Antônio dos Santos Lima, de 49 anos, caiu ao passar por uma ponte por volta das 2h, segundo relato da esposa à Polícia Militar. Ao perceber que o marido havia caído na água, ela acionou o socorro. Bombeiros foram acionados para localizar a vítima no rio. O corpo foi levado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim.

Acidente com van deixa 8 pessoas feridas na BR 262

Atualizado em 21/12/2025 às 12h51
Acidente com van em Brejetuba Crédito: Corpo de Bombeiros

Um acidente deixou oito pessoas feridas na BR 262, em Brejetuba, Região Serrana do Espírito Santo, na madrugada deste domingo (21). As vítimas são da mesma família, de origem paraguaia, e estavam em uma van. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 4h. O motorista seguia no sentido Vitória, quando perdeu o controle da direção em uma curva e caiu em um barranco de 20 metros.

As vítimas foram socorridas por equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu/192. Duas delas foram transferidas por meio de helicópteros do Notaer (Núcleo de Operações e Transportes Aéreos) para hospitais em Vitória: uma mulher adulta, que foi levada para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, e uma criança, que foi encaminhada ao Hospital Infantil.

Outras duas crianças também foram levadas ao Infantil, mas por meio terrestre, segundo a PRF. Quatro adultos foram encaminhados  ao Hospital Padre Máximo, em Venda Nova do Imigrante.

Briga entre irmãos termina em morte na frente da mãe em Iúna, no ES

Atualizado em 21/12/2025 às 16h04
Briga entre irmãos termina em morte na frente da mãe em Iúna, no ES Crédito: Divulgação | Acervo familiar

Um desentendimento entre irmãos terminou em morte de um jovem identificado como Walason da Silva Pereira, de 25 anos, em Iúna, Sul do Espírito Santo, na noite de sábado (20). O crime aconteceu no bairro Quilombo, na frente da mãe dos envolvidos. Segundo a Polícia Militar, um jovem de 23 anos esfaqueou o irmão. 

Uma equipe de resgate do Samu/192 (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada, mas a vítima já estava morta. 

O agressor foi levado para a Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante, onde foi autuado em flagrante por homicídio. Em seguida, ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP). O nome dele não foi informado.

Verão começa com calor de até 35ºC no Espírito Santo

Publicado em 21/12/2025 às 10h04

O verão chega oficialmente às 12h03 deste domingo (21), embora "amostras grátis" do calorão já sejam sentidas há um tempo pelos capixabas. Neste primeiro dia da estação mais quente do ano, a temperatura pode chegar aos 35ºC. Segundo meteorologistas do Incaper, há possibilidade de chuvas isoladas nas regiões Norte e Noroeste, mas predomínio é de sol e tempo firme em todo o Espírito Santo.

As máximas devem ser de:

  • 32ºC na Grande Vitória
  • 33ºC na Região Sul
  • 31ºC na Região Serrana
  • 33ºC na Região Norte
  • 35º na Região Noroeste

Adolescente de 15 anos morre após ser baleado em Vila Velha

Publicado em 20/12/2025 às 15h30
Viatura da Polícia Civil
Polícia Civil vai investigar o crime Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Um adolescente de 15 anos morreu após ser baleado na tarde de sexta-feira (19), na região da Grande Santa Rita, em Vila Velha. Segundo a Polícia Militar, o garoto, que não teve o nome divulgado, chegou a ser socorrido para um hospital particular do bairro Alecrim, no mesmo município, porém não resistiu.

Até o momento, nenhum suspeito foi detido e, segundo a Polícia Civil, o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha.

“O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico-Legal (IML), da Polícia Científica, onde passará pelo processo de necropsia. Posteriormente, será liberado para os familiares.”

Motorista morre após carro capotar e bater em barranco em Cachoeiro de Itapemirim

Publicado em 20/12/2025 às 09h14
Veículo da vítima ficou com as rodas para cima após capotar e bater em um barranco na ES 164 Crédito: Leitor/A Gazeta

Um carro capotou na noite de ontem (19) na rodovia ES-164, em Cachoeiro de Itapemirim, após o motorista realizar uma curva e bater o veículo em um barranco. Com o impacto, Diego Melo Oliveira Fernandes, que dirigia o automóvel, foi a óbito ainda no local do acidente. A vítima teve o corpo removido pelo Instituto Médico Legal (IML) de Cachoeiro após o acidente. 

 Segundo a polícia, Ele seguia rumo ao distrito de Soturno, quando teria perdido o controle da direção em uma curva e depois ocorreu o capotamento seguido da batida no barranco às margens da rodovia. De acordo com informações da Polícia Militar (PM), a esposa da vítima, que esteve no local após o acidente, ficou com o celular do marido, e os demais pertences foram entregues ao irmão dele.

Após ser removido do local, o veículo foi entregue ao Detran porque estava com licenciamento atrasado. 

Cachoeiro vai pagar abono de R$ 2 mil para professores da rede municipal

Publicado em 19/12/2025 às 17h19

Os professores da rede municipal de Cachoeiro de Itapemirim e os demais profissionais da Educação vão receber um abono de R$ 2 mil neste fim de ano. Além desse benefício, a prefeitura vai conceder um tíquete-alimentação extra, no valor de R$ 1 mil, para todos os servidores. O valor deve ser creditado nesta sexta-feira (19). 

Em publicação da administração municipal, o prefeito em exercício, José Carlos Corrêa Cardoso Júnior, destaca que as medidas decorrem de uma condução responsável das contas públicas.

“Esse é o resultado de uma gestão comprometida com a austeridade, o equilíbrio fiscal e, principalmente, com a valorização de quem faz o serviço público acontecer todos os dias. Cuidar das contas é essencial para garantir benefícios reais aos servidores."

Acidente entre carro e caminhão deixa ocupantes feridos em Colatina

Atualizado em 19/12/2025 às 18h18
O carro que bateu no caminhão ficou completamente destruído na tarde desta sexta (19) Crédito: Leitor/A Gazeta

Um grave acidente envolvendo dois carros e um caminhão foi registrado na tarde desta sexta-feira (19) na BR-259, no distrito de Baunilha, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo apuração do repórter Enzo Teixeira, da TV Gazeta, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o motorista do carro não possuía habilitação. Ele e a passageira ficaram feridos, sendo que mulher ficou presa às ferragens e precisou ser resgatada pelo Corpo de Bombeiros. As vítimas foram socorridas pelo Samu/192 e encaminhadas ao Hospital Silvio Ávidos.

De acordo com a PRF, o acidente aconteceu após o carro furar o pneu, atingir o meio fio, invadir a contramão e bater de frente com o caminhão. Um terceiro veículo que seguia atrás do carro não conseguiu frear a tempo e colidiu na traseira. A pista ficou suja com óleo e precisou de serragem para absorver e limpar a via. O trânsito voltou a fluir por volta das 17h.

Espanhol é preso por tráfico de drogas em Mantenópolis

Publicado em 19/12/2025 às 13h02
Espanhol é preso por tráfico de drogas em Mantenópolis
Preso foi identificado como Victor Paul Guayara Guzman, de 33 anos Crédito: Reprodução

Um homem de nacionalidade espanhola, de 33 anos, identificado como Victor Paul Guayara Guzman, foi preso na quinta-feira (18) no bairro Ipiranga, em Mantenópolisno Noroeste do Espírito Santo, suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas. 

A história começou em 18 de novembro, quando, segundo o delegado de Mantenópolis, Robson Peixoto de Oliveira, Victor, a esposa, a nora e o genro foram detidos por tráfico de drogas. A família foi encaminhada ao sistema prisional no dia 19. Na audiência, Victor alegou ser apenas usuário, e acabou liberado no dia 20. Os outros parentes continuaram presos.

Mesmo após a soltura do espanhol, a polícia seguiu com as investigações e encontrou um imóvel alugado, que era usado como depósito de drogas. Apenas Victor e a família tinham acesso ao local. Isso reforçou a suspeita de envolvimento dele com o tráfico. Na casa foram apreendidos cerca de 564 gramas de crack e balanças de precisão.

Com as novas provas, a Justiça autorizou um mandado de prisão preventiva contra ele. Victor foi encontrado em casa e, com ele, foram apreendidos R$ 1,3 mil em dinheiro. O homem permanece à disposição da Justiça.

Fogo em poste chama a atenção na Serra; veja vídeo

Publicado em 19/12/2025 às 11h01
Um incêndio em equipamentos e cabos de telecomunicações instalados em um poste de energia chamou a atenção na noite de quinta-feira (18) no bairro Barcelona, na Serra, em frente a um hipermercado. 

Segundo a EDP, concessionária responsável pelo fornecimento de energia, o incêndio teve início em equipamentos e cabos de telecomunicações e atingiu a rede elétrica, na Avenida Região Sudeste. Ainda de acordo com a EDP, uma equipe técnica foi enviada imediatamente ao local, realizou o reparo na rede atingida e restabeleceu o fornecimento de energia para os três clientes que tiveram o serviço interrompido.

Procurado, o Corpo de Bombeiros confirmou tratar-se de um incêndio num poste e que extinguiu o fogo após a energia ser desligada. "Não houve vítimas, nem relato de danos materiais".

