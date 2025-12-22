Polícia Civil pede ajuda para localizar suspeito de roubo em Aracruz
A Polícia Civil do Espírito Santo pede a ajuda da população para localizar Douglas de Souza Silva, de 36 anos, suspeito de roubo a uma residência no bairro Cohab II, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo. De acordo com a corporação, o crime aconteceu na noite do dia 11 de dezembro. Douglas é evadido do sistema prisional desde março deste ano.
Segundo a Polícia Civil, o suspeito pulou o muro da residência e anunciou o roubo armado com uma faca. Duas mulheres foram amarradas e tiveram os olhos vendados, enquanto uma criança foi mantida sob vigilância. O assalto durou algumas horas. Durante a madrugada do dia 12, Douglas deixou o local, trancando as vítimas dentro da casa. Ele fugiu levando malas, mochilas, equipamentos eletrônicos, roupas, calçados, perfumes, joias, dinheiro e celulares.
Durante as investigações, os policiais tiveram acesso a imagens de câmeras de segurança que mostram o suspeito antes e depois do crime, transportando os objetos roubados. As imagens também indicam que ele trocou de roupa após a ação, possivelmente usando peças levadas da residência.
A Polícia Civil reforça que a colaboração da população é fundamental. As denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo Disque-Denúncia 181, através do site disquedenuncia181.es.gov.br ou pelo WhatsApp (27) 99253-8181, seguindo as orientações do atendimento virtual.