Polícia apreende drogas após troca de tiros com suspeito em Vila Velha

Um tiroteio foi registrado em uma área de intenso tráfico de drogas do bairro Jaburuna, em Vila Velha, entre um homem e equipes da Polícia Militar que circulavam na região, na madrugada desta quarta-feira (09). Entorpecentes também foram apreendidos no local. Segundo as informações da PM, os policiais que estavam no local efetuaram, ao todo, 11 tiros com pistolas calibre .40. Os militares realizaram buscas na região e encontraram 92 pedras de crack, 13 buchas de maconha, além de 13 pinos de cocaína.