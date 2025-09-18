Polícia apreende 10 motos irregulares durante operação em Linhares

As motos apreendidas em Linhares eram utilizadas para práticas criminosas. Crédito: Divulgação | Polícia Civil

A Polícia Civil apreendeu 10 motos irregulares em uma operação em diversos bairros de Linhares, no Norte do Espírito Santo, na madrugada desta quinta-feira (18). A ação contou com apoio da Guarda Civil Municipal (GCM) e da Polícia Militar. Segundo a PC, o objetivo é combater práticas ilegais envolvendo motocicletas, como "grau" e "rolezinho". A operação focou em cumprir mandados de busca e apreensão em locais onde eram frequentemente registradas essas infrações.

Os suspeitos são conhecidos por empinar motocicletas e realizar manobras perigosas nas vias públicas, colocando em risco a segurança de pedestres e motoristas. Além disso, muitos desses veículos possuem descargas livres ou dispositivos que alteram o som, causando perturbação do sossego.