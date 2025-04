Polícia é acionada para "corpo em carvoaria", mas era ossada de cachorro

CORREÇÃO | Após a Polícia Civil ter informado que um corpo havia sido encontrado e levado para a Seção Regional de Medicina Legal de Colatina, a reportagem foi à unidade. Lá, foi confirmado que houve acionamento da perícia da Polícia Científica, mas não havia cadáver humano no local sinalizado pela denúncia. Em contato novamente com a PC, a corporação corrigiu a informação anteriormente divulgada e informou que foi encontrada uma ossada de cachorro. O título e o texto foram corrigidos. >

As polícias Civil e Científica foram acionadas após a denúncia de que um corpo humano havia sido encontrado em uma carvoaria em Pancas, no Noroeste do Espírito Santo. Uma equipe da perícia da Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Colatina esteve no local, mas foi constatado que tratava-se de uma ossada de cachorro. >