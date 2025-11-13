A Gazeta - Agora

Polícia acaba com 'Big Brother do tráfico' no Bairro da Penha, em Vitória

Publicado em 13/11/2025 às 09h32
Apreensão foi realizada na quarta-feira (12).

Polícia Militar realizou uma apreensão de drogas e retirou do ar um esquema de videomonitoramento clandestino usado pelo tráfico no Bairro da Penha, em Vitória, na tarde de quarta-feira (12). A ação aconteceu na Escadaria Santino Bruschi, conhecida como “Beco 2”, área de influência do Primeiro Comando de Vitória (PCV). Durante patrulhamento a pé, os policiais encontraram radiocomunicadores, 682 pinos de crack, 144 gramas do entorpecente e 757 gramas de cocaína, além de 16 câmeras que estavam instaladas em postes para vigiar a movimentação na região. Nenhum suspeito foi preso.

Segundo a PM, o sistema funcionava como um “Big Brother do tráfico”: as câmeras eram usadas para monitorar a rotina do bairro e alertar os criminosos sobre a aproximação das equipes de segurança. Todo o material apreendido foi encaminhado à 1ª Delegacia Regional de Vitória.

A Polícia Civil foi procurada por A Gazeta para informar sobre a investigação do caso, mas não havia se manifestado até a última atualização desta matéria.

