Polícia acaba com 'Big Brother do tráfico' no Bairro da Penha, em Vitória

A Polícia Militar realizou uma apreensão de drogas e retirou do ar um esquema de videomonitoramento clandestino usado pelo tráfico no Bairro da Penha, em Vitória, na tarde de quarta-feira (12). A ação aconteceu na Escadaria Santino Bruschi, conhecida como “Beco 2”, área de influência do Primeiro Comando de Vitória (PCV). Durante patrulhamento a pé, os policiais encontraram radiocomunicadores, 682 pinos de crack, 144 gramas do entorpecente e 757 gramas de cocaína, além de 16 câmeras que estavam instaladas em postes para vigiar a movimentação na região. Nenhum suspeito foi preso.