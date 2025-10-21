PM recupera carro furtado após cerco entre Colatina e São Domingos do Norte

Furto de carro em Colatina mobilizou equipes da PM, que conseguiram localizar e prender o suspeito em São Domingos do Norte Crédito: Reprodução | Instagram @majbalbino

Um carro furtado na tarde de segunda-feira (20) foi recuperado pela Polícia Militar (PM) após um cerco policial entre Colatina e São Domingos do Norte, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo a corporação, o proprietário contou que havia estacionado o veículo em frente a um supermercado no bairro São Silvano e deixado a chave na ignição.

Ele disse aos policiais que, ao retornar, percebeu que o carro não estava mais no local. Após verificar imagens de câmeras de segurança e repassar as informações à PM, as equipes iniciaram o cerco e rastrearam o veículo com apoio do sistema de monitoramento inteligente. O veículo foi localizado na ES 080, na zona rural de São Domingos do Norte. O indivíduo que estava na direção era foragido do sistema prisional.