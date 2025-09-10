PM de folga troca tiros com suspeito e recupera moto roubada em Cariacica

Um policial militar de folga trocou tiros com um suspeito de roubar uma motocicleta na última terça-feira (9), em Castelo Branco, Cariacica. O homem conseguiu fugir, mas o veículo acabou sendo recuperado.

Segundo o boletim de ocorrência, o soldado da PM contou que, pela manhã, viu uma publicação nas redes sociais em que um rapaz relatava ter tido a moto — usada para trabalhar — roubada. O militar, para ajudar, decidiu ir até a 16ª Companhia Independente, responsável pelo policiamento na região, para informar sobre o caso.

No entanto, quando estava a caminho do local, o soldado encontrou o suspeito com a moto roubada. Nesse momento, segundo relato do policial, o ladrão teria disparado contra ele. Houve troca de tiros e o criminoso fugiu. Em seguida, o veículo foi localizado abandonado no mesmo bairro. A moto estava com duas perfurações e marcas de sangue no banco. Apesar disso, a Polícia Militar informou que, até a finalização da ocorrência, nenhum baleado havia dado entrada em unidades de saúde da região.