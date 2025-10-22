PM apreende carga de R$ 400 mil em cigarros contrabandeados no ES

Uma carga com 150 mil carteiras de cigarro contrabandeadas foi apreendida dentro de um caminhão em Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo, na divisa com Mantena (MG), nesta quarta-feira (22). Segundo a Polícia Militar, o material, que estava escondido em um fundo falso, foi avaliado em cerca de R$ 400 mil.

De acordo com a corporação, o motorista admitiu que pegou o caminhão em Divinópolis (MG) e o levaria até Colatina (ES), pelo valor de R$ 3 mil. Ele estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida desde 2022. O homem foi detido e levado para a 14ª Delegacia Regional de Barra de São Francisco.