PM apreende 80 kg de maconha em menos de 10 dias em Barra de São Francisco

Publicado em 10/09/2025 às 08h52
50kg de drogas apreendidas em Barra de São Francisco na noite dessa terça-feira (9)
Cerca de 30 kg de drogas apreendidas em Barra de São Francisco na noite da última terça-feira (9) Crédito: Divulgação | PMES

A Polícia Militar (PM) apreendeu 80 kg de drogas em menos de dez dias em Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo. A primeira ocorrência foi registrada em 1º de setembro, quando 50 kg de maconha foram encontrados no bairro Colina, em operação conjunta com a Polícia Civil. A ação resultou na prisão em flagrante de um jovem de 27 anos. Na ocasião, também foram recolhidas 95 munições e uma moto. Durante a abordagem ao suspeito, foram localizados 10 kg da droga, e outros 40 kg estavam guardados em sua casa.

Já na noite da última terça-feira (9), policiais encontraram 30 kg de maconha e porções de crack em uma residência no Centro da cidade. Três pessoas foram detidas e levadas para a delegacia. A Polícia Civil (PC) foi procurada para informar se os suspeitos foram autuados, mas não houve retorno até a publicação desta nota.

