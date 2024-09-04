PL substitui vices em candidaturas de São Mateus e Laranja da Terra

O Partido Liberal (PL) precisou substituir dois vices em chapas puro-sangue de candidaturas a prefeito em dois municípios do Espírito Santo. Em ambos os casos, a Justiça Eleitoral entendeu que os registrados não transferiram o domicílio eleitoral para as cidades onde concorreriam dentro do prazo exigido, que é de ao menos seis meses antes do pleito.
Em São Mateus, no Norte do Estado, o candidato a prefeito Nilis Castberg (PL) escolheu como vice Marcos Felipe Bastos (PL). Em 8 de agosto, A Gazeta informou que o engenheiro, de 44 anos, foi um dos moradores do Espírito Santo denunciados pela Procuradoria-Geral da República (PGR) por participação nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023, em Brasília (DF). Ele foi preso, solto e retornou ao Estado cumprindo medidas cautelares, incluindo uso de tornozeleira eletrônica.
Marcos Felipe foi considerado inapto por ter transferido seu domicílio eleitoral para São Mateus apenas em 17 de abril, 5 meses e 19 dias antes do primeiro turno das Eleições 2024, marcadas para 6 de outubro. Com isso, ele apresentou uma carta de renúncia à candidatura e foi substituído pela professora Musa Marina Guimarães Freitas, com o nome de urna Professora Musa.
Em Laranja da Terra, no Noroeste do Estado, o sargento da Polícia Militar Nivaldo Aparecido da Silva foi considerado inapto pelo mesmo motivo. Ele transferiu seu domicílio eleitoral em 18 de abril, 5 meses e 18 dias antes do pleito. Por isso, o vice da chapa encabeçada por Helder Perozini (PL) será outro sargento da PM, Nilton Cesar Gabrecht, com o nome de urna Sargento Gabrecht.