Pichações em monumento natural do ES são descobertas durante incêndio

Sete pessoas vão ter que pagar multa de R$ 1 mil cada após serem identificadas como autoras de pichações realizadas no Monumento Natural Estadual Serra das Torres (Monast), em Mimoso do Sul, na Região Sul do Espírito Santo. Elas foram autuadas pelo Iema (Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos) na terça-feira (4), embora os crimes tenham sido praticados em agosto.

O vandalismo na Pedra de Santa Maria — ponto mais alto do Monast — foi descoberto de forma curiosa, durante o combate a um incêndio que ocorreu na região. O Iema informou que ainda estuda o melhor método para limpar a pedra sem danificar a rocha. O processo será encaminhado pelo órgão ao Ministério Público e à Polícia Civil, por se tratar de um crime ambiental. Os nomes dos autuados não foram divulgados.