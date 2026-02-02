Picape pega fogo após atingir estrutura de concreto em Boa Esperança

Uma Fiat Strada pegou fogo após bater em uma estrutura de concreto na Ponte do Rio do Norte, localizada na ES 130, em Córrego Japira, zona rural de Boa Esperança, no Noroeste do Espírito Santo. O acidente ocorreu na noite de domingo (1º) e deixou o motorista ferido. De acordo com a Polícia Militar, testemunhas relataram que o condutor trafegava em alta velocidade e tentou desviar do objeto na pista, mas acabou atingindo a estrutura.