PF prende jovem com imagens de abuso sexual infantil em Guriri, São Mateus

Um jovem de 24 anos foi preso na manhã desta terça-feira (9) durante uma operação após a Polícia Federal (PF) encontrar imagens de violência sexual envolvendo crianças e adolescentes no computador e no celular dele, em Guriri, distrito de São Mateus, no Norte do Espírito Santo. Segundo a PF, esta é a sétima ação do ano na região com foco no combate a esse tipo de crime.

A prisão ocorreu enquanto os policiais federais cumpriam um mandado de busca e apreensão expedido pela 1ª Vara Federal de Linhares. A PF informou que o celular e o computador apreendidos serão encaminhados à perícia e analisados para o aprofundamento das investigações, a fim de apurar eventuais outros partícipes do crime com atuação na rede mundial de computadores.