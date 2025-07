PF prende homem com 30 kg de maconha dentro de casa em Cariacica

Um homem foi preso em flagrante com cerca de 30 kg de maconha em casa, em Cariacica , na Grande Vitória . A droga foi encontrada na residência nesta terça-feira (1°), durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão. A ação faz parte da Operação K-9 VIII, da Polícia Federal do Espírito Santo, com foco em combater o tráfico interestadual de drogas por meio dos Correios, e contou com apoio da Polícia Militar. O suspeito não teve nome e idade divulgados.>

As investigações começaram após uma denúncia do setor de segurança dos Correios, que alertou sobre a remessa suspeita de drogas enviada ao Espírito Santo. A partir daí, a Polícia Federal passou a monitorar os centros de triagem com o uso de cães farejadores. O preso poderá responder por tráfico de drogas com agravante de ser interestadual, com pena que pode chegar a 25 anos de reclusão. A PF agora busca identificar o remetente dos entorpecentes e possíveis cúmplices.>