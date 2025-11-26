PF prende 3 durante 7 operações simultâneas contra abuso infantil no Sul do ES
A Polícia Federal (PF) prendeu três suspeitos de armazenar conteúdo com cenas de abuso sexual infantojuvenil na internet em Cachoeiro de Itapemirim, Marataízes e Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, e em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, durante sete operações realizadas simultaneamente na manhã desta quarta-feira (26). Oito mandados de busca e apreensão foram cumpridos durante as ações.
As três pessoas presas em flagrante foram levadas à unidade da PF em Cachoeiro de Itapemirim. Durante as buscas, foram apreendidos computadores e celulares dos investigados. Os objetos passarão por perícia técnica criminal para aprofundar as investigações e identificar eventuais outros criminosos.
Os investigados poderão responder pelo crime de armazenar fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente. A operação contou com 35 policiais federais.