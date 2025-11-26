PF prende 3 durante 7 operações simultâneas contra abuso infantil no Sul do ES

PF realizou sete operações simultâneas contra abuso infantil, cumprindo mandados no Sul do ES e em Campos dos Goytacazes (RJ) Crédito: Polícia Federal

A Polícia Federal (PF) prendeu três suspeitos de armazenar conteúdo com cenas de abuso sexual infantojuvenil na internet em Cachoeiro de Itapemirim, Marataízes e Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, e em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, durante sete operações realizadas simultaneamente na manhã desta quarta-feira (26). Oito mandados de busca e apreensão foram cumpridos durante as ações.

As três pessoas presas em flagrante foram levadas à unidade da PF em Cachoeiro de Itapemirim. Durante as buscas, foram apreendidos computadores e celulares dos investigados. Os objetos passarão por perícia técnica criminal para aprofundar as investigações e identificar eventuais outros criminosos.