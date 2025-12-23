A Gazeta - Agora

PF faz operação no ES e encontra mais de 100 vídeos de pornografia infantil

Publicado em 23/12/2025 às 08h51
A residência de um morador de Anchieta, no Litoral Sul do Espírito Santo, foi alvo da Operação Adeona IX, deflagrada na manhã desta terça-feira (23) pela Polícia Federal. Segundo a corporação, ele é investigado por manter cerca de 150 arquivos, entre imagens e vídeos, relacionados a abuso sexual infantil.

A ação cumpriu um mandado de busca e apreensão na casa do alvo. O objetivo era combater crimes de divulgação de violência sexual contra crianças e adolescentes na internet. Na residência do investigado foram apreendidos dois celulares, um SSD (dispositivo de armazenamento de dados) e um pen drive, todos com indícios de conter material criminoso. O homem poderá responder pelos crimes de armazenamento e compartilhamento de conteúdo de violência sexual contra crianças e adolescentes. O nome dele não foi divulgado. 

Polícia Federal reforçou a importância da prevenção e da informação como ferramentas essenciais para proteger os jovens. Pais e responsáveis devem acompanhar o uso de redes sociais, jogos e aplicativos, conversar abertamente sobre riscos online e observar mudanças de comportamento.

