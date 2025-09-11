PF apreende celular de suspeito de armazenar imagens de violência sexual em Cachoeiro

Um homem suspeito de armazenar imagens de violência sexual infantil teve o celular apreendido na tarde desta quinta-feira (11) em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A informação foi divulgada pela Polícia Federal, que cumpriu um mandado de busca e apreensão na casa do investigado. O nome e idade dele não foram divulgados.

O aparelho vai passar por perícia técnica criminal. Caso seja confirmada a existência do material, o suspeito poderá responder pelo crime de armazenar fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente, com penas que podem chegar a 4 anos de prisão.