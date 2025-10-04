Pets ganham bênção em celebração do Dia de São Francisco em Cachoeiro

Fiéis da Paróquia Nossa Senhora das Graças, no bairro IBC, em Cachoeiro de Itapemirim , Sul do Espírito Santo, levaram os pets para receber uma bênção especial de São Francisco de Assis na manhã deste sábado (4), dia do padroeiro dos animais. Em iniciativa promovida pelo padre Evaldo Ferreira, a cerimônia contou com a participação de cachorros, gatos, coelho e até um peixe.

"Esse foi um momento de render graças a Deus pelos animais que nos auxiliam, nos fazem companhia e nos alegram tanto. Momento de fé e devoção a São Francisco e de reflexão sobre a importância de cuidar da obra da criação. Que Deus possa continuar abençoando todos os animais, e que eles permitam sempre muitas alegrias”, disse o sacerdote.